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Кабмин в 2020 году выделит на создание оборудования для синхротрона "СКИФ" более 770 млн рублей

Кабмин в 2020 году выделит на создание оборудования для синхротрона СКИФ более 770 млн рублей

10 августа 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЦКП СКИФ, НАЦПРОЕКТ, НАУКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство РФ одобрило выделение аванса на изготовление уникального оборудования ускорительного комплекса "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), в 2020 году на эти цели будет направлено свыше 774 млн рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым документом вносятся изменения в постановление правительства "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства ЦКП "СКИФ", подписанное в конце декабря 2019 года. Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству экономического развития РФ и Министерству финансов РФ поручено обеспечить в 2020-2024 годах финансирование за счет средств бюджета работ по проектированию и строительству установки.

"С авансированием в 2020 году работ по изготовлению технологически сложного оборудования ускорительного комплекса в размере 774,1 млн рублей и в 2021 году в размере 2 млрд 475 млн 900 тыс. рублей до положительного заключения государственной экспертизы проектной документации", - говорится в документе. При этом, в соответствии с законодательством, финансирование работ по изготовлению оборудования и его монтажу может начинаться только после заключения Главгосэкспертизы.

 Михаил Терещенко/ТАСС

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Компания: ТАСС

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