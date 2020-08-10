Правительство РФ одобрило выделение аванса на изготовление уникального оборудования ускорительного комплекса "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), в 2020 году на эти цели будет направлено свыше 774 млн рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым документом вносятся изменения в постановление правительства "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства ЦКП "СКИФ", подписанное в конце декабря 2019 года. Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству экономического развития РФ и Министерству финансов РФ поручено обеспечить в 2020-2024 годах финансирование за счет средств бюджета работ по проектированию и строительству установки.

"С авансированием в 2020 году работ по изготовлению технологически сложного оборудования ускорительного комплекса в размере 774,1 млн рублей и в 2021 году в размере 2 млрд 475 млн 900 тыс. рублей до положительного заключения государственной экспертизы проектной документации", - говорится в документе. При этом, в соответствии с законодательством, финансирование работ по изготовлению оборудования и его монтажу может начинаться только после заключения Главгосэкспертизы.

Михаил Терещенко/ТАСС