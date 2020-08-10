Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап проходки и строительства шахтных стволов Нивенского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийно-магниевых солей. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Нивенское месторождение калийно-магниевых солей было открыто в 1950-е годы во время нефтеразведочных работ на территории Багратионовского района Калининградской области. Площадка месторождения находится на расстоянии 1700 м от поселка Нивенское и в 10 км от Калининграда. Поисковое бурение и геофизические исследования скважин в 1980-е годы подтвердили наличие в этом районе мощного слоя каменных солей толщиной свыше 200 м, но изучение потенциала запасов месторождения было отложено более чем на двадцать лет. Новый цикл геологоразведочных работ был выполнен компанией «К-Поташ Сервис» в 2012-2014 годы и завершился постановкой на баланс утвержденных запасов полиминеральных калийных солей на двух участках Нивенского месторождения. Отработка шахтного поля будет выполняться подземным способом.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы первого этапа проходки и строительства скипового и клетевого стволов для вскрытия и отработки запасов Нивенского месторождения калийно-магниевых солей. На первом этапе на площадках скипового и клетевого стволов построят здания и сооружения, установят технологическое оборудование, используемое для проходки проектируемых вертикальных стволов: модульные проходческие машины и вентиляторные установки, а также насосные, компрессорные, замораживающие станции, холодильные установки, трансформаторное оборудование, резервуары пожаротушения, административно-бытовые помещения и иные производственные и вспомогательные здания и сооружения.

Транспортную доступность Нивенского месторождения обеспечивает автомобильная дорога А195 Калининград – Багратионовск - Бартошице (Польша). Здесь проложат временный съезд от автодороги к площадке строительства шахтных стволов, а также внутриплощадочные проезды с покрытием из железобетонных плит.

Генеральная проектная организация – ООО «СПб-Гипрошахт».

Фото: Правительство Калининградской области