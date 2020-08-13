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На одной из старейших гидроэлектростанций России пройдет реконструкция

Главгосэкспертиза России провела экспертизу результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на комплексную реконструкцию гидротехнических сооружений Угличской ГЭС. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. 

Угличская гидроэлектростанция строилась в 1935-1955 годах и в годы Великой Отечественной войны сыграла важную роль в обеспечении столицы электроэнергией, особенно в период битвы за Москву. Создание Угличского гидроэнергетического узла решило задачу комплексного использования транспортных и энергетических возможностей Верхней Волги и стало одновременно началом реализации радикального переустройства великой русской реки. Сегодня гидроэлектростанция является второй ступенью Волжско-Камского каскада ГЭС, а ее архитектурный комплекс как объект культурного наследия охраняется государством. 

В настоящее время на Угличской ГЭС проводится комплексная реконструкция, в том числе планируется подготовить проектную документацию на модернизацию гидротехнических сооружений. Для этого на участке будущего строительства были проведены необходимые инженерные изыскания, результаты которых одобрили в Главгосэкспертизе. Реконструкция пройдет в два этапа, на первом из которых восстановят бетон водопропускных гидротехнических сооружений, а на втором – выполнят их техническое перевооружение, включая замену механического оборудования. 

Застройщик и источник финансирования работ - ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро». Проектную документацию на реконструкцию объекта разрабатывают в АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука». 

Фото: ПАО «РусГидро»

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