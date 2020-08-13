Главгосэкспертиза России провела экспертизу результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на комплексную реконструкцию гидротехнических сооружений Угличской ГЭС. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Угличская гидроэлектростанция строилась в 1935-1955 годах и в годы Великой Отечественной войны сыграла важную роль в обеспечении столицы электроэнергией, особенно в период битвы за Москву. Создание Угличского гидроэнергетического узла решило задачу комплексного использования транспортных и энергетических возможностей Верхней Волги и стало одновременно началом реализации радикального переустройства великой русской реки. Сегодня гидроэлектростанция является второй ступенью Волжско-Камского каскада ГЭС, а ее архитектурный комплекс как объект культурного наследия охраняется государством.

В настоящее время на Угличской ГЭС проводится комплексная реконструкция, в том числе планируется подготовить проектную документацию на модернизацию гидротехнических сооружений. Для этого на участке будущего строительства были проведены необходимые инженерные изыскания, результаты которых одобрили в Главгосэкспертизе. Реконструкция пройдет в два этапа, на первом из которых восстановят бетон водопропускных гидротехнических сооружений, а на втором – выполнят их техническое перевооружение, включая замену механического оборудования.

Застройщик и источник финансирования работ - ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро». Проектную документацию на реконструкцию объекта разрабатывают в АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука».

Фото: ПАО «РусГидро»