⁠К сетям «Россети Центр Смоленскэнерго» за первое полугодие подключилось 1009 потребителей общей мощностью 33,25 МВт на сумму больше 39 миллионов рублей. Электроэнергией были обеспечены десятки предприятий и сотни жителей области.

Подавляющее большинство технологических присоединений (869 договоров) - это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготные категории заявителей). Собственные капитальные вложения филиала на выполнение заявок от льготной категории составили 216 млн рублей. Это 55% освоенных средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона в рамках инвестиционной программы предприятия 2020 года. Вне зависимости от объемов необходимых работ в сетях плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории составляет 550 рублей.

Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям филиала, стали Гагаринский и Рославльский районы области, а также г. Смоленск. Самым крупным объектом техприсоединения в этом году стал торговый комплекс "Леруа Мерлен" в г. Смоленске. Мощность, предоставленная будущему торговому комплексу, составила 1 МВт. Источником питания стала подстанция 110/35/6 кВ Северная. После открытия торгового центра в Смоленске будет дополнительно более 150 новых рабочих мест.

Технологическое присоединение объектов малого и среднего бизнеса находятся на особом контроле филиала. Связано это с тем, что оперативность выполнения заявок на технологическое присоединение является одним из факторов инвестиционной привлекательности региона.