ФГБУ "Морская спасательная служба" по заказу Росморпорта осенью 2021 года планирует завершить строительство паромно-пассажирского причального комплекса в чукотском поселке Угольные Копи, где расположен главный окружной аэропорт.

Стоимость проекта - 674,7 млн рублей с НДС, говорится в сообщении Росморречфлота. Проектом предусмотрено строительство трех причалов - грузового, грузопассажирского и пассажирского. Вместе со строительством причалов будет проведено берегоукрепление, дноуглубительные работы, а также строительство одноэтажного административно-бытового здания и КПП.

В сообщении отмечается, что строительство комплекса обеспечит безопасность морских перевозок через Анадырский лиман по маршруту Анадырь - Угольные копи. Грузооборот между населенными пунктами оценивается в 6 тыс. единиц техники в год, включая 4,2 тыс. легковых и 1,8 тыс. грузовых автомобилей. Пассажирооборот - 20 тыс. человек в год. Предполагается, что перевозки по лиману будет выполняться на судне ледового класса.

В настоящее время в навигационный период пассажиров и автотранспорт перевозят вертолетами, катерами на воздушной подушке и баржами, при этом левый берег не оборудован для их погрузки и выгрузки.

Как сообщалось, через Анадырский лиман планируется также строительство канатного аэромоста. Проект, который оценивается в 2,7 млрд рублей, намерено реализовать АО "Канатные аэромосты" (Москва). В настоящее времся инициатор проекта ищет соинвесторов.

Фото: portnews.ru