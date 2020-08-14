img_7396.jpgЭнергетики филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках реализации ремонтной кампании 2020 года закончили работы на подстанции ПС 110/35/6 кВ Исса.

Капитально отремонтированы 23 выключателя, 30 линейных, секционных, шинных разъединителей 110/35/6 кВ. Также произведен капитальный ремонт 6 секций шин, ремонт 24 ячеек ЗРУ, заменен высоковольтный ввод. Произведен текущий ремонт 9 выключателей, 5 конденсаторов связи, 2 силовых трансформаторов 110/35/6 кВ.

Подстанция 110/35/6 кВ Исса – питающий центр для районного по-селка Исса, Иссинского, частично Мокшанского и Лунинского районов Пензенской области. Также от подстанции запитаны ГБУ «Иссинская райСББЖ», ГБУЗ «Иссинская участковая больница», ООО «Коммунальные услуги», сельхозпредприятия и тд.

Ремонтные работы – важнейшая часть комплекса мер по подготовке электросетевого хозяйства «Пензаэнерго» к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов. Они проводятся для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.