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Пензенские энергетики закончили ремонтные работы на подстанции ПС 110/35/6 кВ Исса

Пензенские энергетики закончили ремонтные работы на подстанции ПС 110/35/6 кВ Исса

14 августа 2020, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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img_7396.jpgЭнергетики филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в рамках реализации ремонтной кампании 2020 года закончили работы на подстанции ПС 110/35/6 кВ Исса.

Капитально отремонтированы 23 выключателя, 30 линейных, секционных, шинных разъединителей 110/35/6 кВ. Также произведен капитальный ремонт 6 секций шин, ремонт 24 ячеек ЗРУ, заменен высоковольтный ввод. Произведен текущий ремонт 9 выключателей, 5 конденсаторов связи, 2 силовых трансформаторов 110/35/6 кВ.

Подстанция 110/35/6 кВ Исса – питающий центр для районного по-селка Исса, Иссинского, частично Мокшанского и Лунинского районов Пензенской области. Также от подстанции запитаны ГБУ «Иссинская райСББЖ», ГБУЗ «Иссинская участковая больница», ООО «Коммунальные услуги», сельхозпредприятия и тд.

Ремонтные работы – важнейшая часть комплекса мер по подготовке электросетевого хозяйства «Пензаэнерго» к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов. Они проводятся для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

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