 
Контракты

Районы Волгоградской области займутся восстановлением уличного освещения

Районы Волгоградской области займутся восстановлением уличного освещения

14 августа 2020, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
278

В населенных пунктах Волгоградской области займутся восстановлением освещения улично-дорожной сети, сообщает RosTender.info.
Центр размещения закупок области объявил тендер на проведение работ. С победителем готовы заключить контракт на 143,5 млн рублей, большая часть средств поступит из бюджетов районов, остальное – из областного бюджета.

Работы по ремонту и установке новых уличных фонарей проведут в городе Котово, а также в поселках и селах 18 районов области: Городищенском, Алексеевском, Быковском, Даниловском, Иловлинском и других. Каждый район направит на восстановление освещения более 7 млн рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Генподрядчиком строительства небоскребов iCity в Москве стала Renaissance Construction
Фонд реновации построит в Москве 2 дома с убежищами
Подрядчик Росморпорта к 2022г построит паромно-пассажирский причал на Чукотке за 675 млн руб
Новый корпус онкоцентра в Песочном обойдется в 1,3 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+