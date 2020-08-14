В населенных пунктах Волгоградской области займутся восстановлением освещения улично-дорожной сети, сообщает RosTender.info.

Центр размещения закупок области объявил тендер на проведение работ. С победителем готовы заключить контракт на 143,5 млн рублей, большая часть средств поступит из бюджетов районов, остальное – из областного бюджета.

Работы по ремонту и установке новых уличных фонарей проведут в городе Котово, а также в поселках и селах 18 районов области: Городищенском, Алексеевском, Быковском, Даниловском, Иловлинском и других. Каждый район направит на восстановление освещения более 7 млн рублей.