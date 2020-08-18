Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство центрального пункта сбора нефти на Тортасинском месторождении. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Тортасинское месторождение, расположенное в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, было открыто в 1989 году, в промышленную разработку введено в 2013-ом. С 2016 года лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов владеет ООО «Соровскнефть», входящее в структуру компании «Башнефть Полюс» - совместного предприятия «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы, предусмотрено строительство центрального пункта сбора нефти на месторождении. Проектируемые объекты и оборудование предназначены для разделения добываемого углеводородного сырья на товарную нефть, попутный нефтяной газ и пластовую воду.

Максимальная производительность центрального пункта сбора по нефти составит к 2028 году около 3,5 млн тонн в год, по жидкости - около 4,9 млн тонн, по газу – около 565,2 млн куб.м в год, по пластовой воде – около 1,37 млн тонн в год.

Строительство центрального пункта сбора нефти разбито на семь этапов. Здесь разместят площадки электросетевого, контрольно-измерительного и технологического оборудования, химико-аналитическую лабораторию, а также стальные резервуары, дренажные емкости и иные объекты и сооружения для подготовки углеводородного сырья.

К проектируемым зданиям и сооружениям обеспечат подъезд пожарных машин.

Генеральный проектировщик – ООО «Тюменский нефтяной научный центр».