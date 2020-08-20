МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".

"Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода "Микран", — уточнил сотовый оператор.

На презентации пиковая скорость при видеозвонках и скачивании приложений достигала двух гигабит в секунду.

Администрация Томской области, МТС, ТУСУР и "Микран" будут сотрудничать при разработке отечественных 5G-радиомодулей, добавили в компании.

В конце июля МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Как отметили в компании, первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Технологии 5G в России

Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей — более быстрая скорость обмена данными.

Для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждают уже давно. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц.