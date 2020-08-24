Что обсуждали в эфире RusCable Live 21 августа
24 августа 2020, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНТЕРПЛАСТИКА Meeting Point КАЗАНЬ 2020
Рады сообщить, что открылась регистрация на специализированный региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань 2020», который пройдет в МВЦ «Казань Экспо» со 2 по 4 сентября в рамках Татарстанского Нефтегазохимического Форума!
ИНТЕРПЛАСТИКА MEETING POINT КАЗАНЬ 2020 и ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – ЭТО:
КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ
Совместно на выставках Татарстанского нефтегазохимического форума и «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» планируют принять участие более 100 экспонентов. Свое участие уже подтвердили «ТатхимПласт», «Экопэт», «Спецпласт группа», ООО «Научно – техническая фирма НТВ», «Система», «КБ коммутационной аппаратуры», ПАО «Казаньоргсинтез», ВЭЛАН, ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Транснефть – Прикамье», ПАО «Татнефть», «Эластик» и многие другие лидеры отрасли.
НОВАЯ ПЛОЩАДКА
Республика Татарстан является одним из ведущих регионов, в котором нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и химическая промышленности, а также отрасль производства резиновых и пластмассовых изделий являются стремительно растущими, развивающимися и основополагающими. Именно поэтому ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» вновь организует место встречи ведущих специалистов и крупных предприятий отрасли в Республике Татарстан.
В этом году мероприятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо» — это многофункциональный выставочный комплекс, который является удобной современной площадкой для проведения мероприятий международного уровня. МВЦ «Казань Экспо» имеет удобное прямое сообщение с международным аэропортом «Казань» и станцией Аэроэкспресса.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В дни работы проекта «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» и Татарстанского нефтегазохимического форума пройдет обширная деловая программа. Во время научно-практических конференций и тематических круглых столов спикеры обсудят вопросы и парадигмы развития нефтегазовой отрасли и использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве и строительной отрасли в целом.
Кроме того, особое внимание в рамках деловой программы будет уделено вопросам промышленной экологии, циркулярной экономики в нефтегазохимическом комплексе и возобновляемым источникам энергии.
Ознакомиться с полной программой можно по ссылке
Зарегистрируйтесь на «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» и получите уникальную возможность ознакомиться с профессиональным оборудованием, пообщаться со специалистами индустрии и получить новые возможности для развития своего бизнеса уже сегодня!
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
2-4 сентября
Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, МВЦ «Казань Экспо», Павильон № 1
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
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Пискарев Кирилл
Тел.: +7 (495) 955-91-99 # 626
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Урих Эльвира
Тел.: +7 (495) 955-91-99 # 624
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Антонова Екатерина
Тел.: +7 (495) 955-91-99 # 628
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Федорова Анна
Тел.: +7 (495) 955-91-99 # 622
Контакты для прессы:
Николина Юлия
Тел.: +7 (495) 955-91-99 # 510
NikolinaY@messe-duesseldorf.ru
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