Рады сообщить, что открылась регистрация на специализированный региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань 2020», который пройдет в МВЦ «Казань Экспо» со 2 по 4 сентября в рамках Татарстанского Нефтегазохимического Форума!

ИНТЕРПЛАСТИКА MEETING POINT КАЗАНЬ 2020 и ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – ЭТО:

встречи и налаживание контактов с уже существующими, а также с потенциальными бизнес-партнерами и поставщиками;

возможность в кратчайшие сроки ознакомиться с большим выбором новейших инновационных технологий и оборудования, а также подобрать необходимое оснащение конкретно для вашего предприятия;

демонстрация современных разработок российских и зарубежных компаний, а также актуальных решений и технологий развития, модернизации и оптимизации бизнеса.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

Совместно на выставках Татарстанского нефтегазохимического форума и «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» планируют принять участие более 100 экспонентов. Свое участие уже подтвердили «ТатхимПласт», «Экопэт», «Спецпласт группа», ООО «Научно – техническая фирма НТВ», «Система», «КБ коммутационной аппаратуры», ПАО «Казаньоргсинтез», ВЭЛАН, ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Транснефть – Прикамье», ПАО «Татнефть», «Эластик» и многие другие лидеры отрасли.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Республика Татарстан является одним из ведущих регионов, в котором нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и химическая промышленности, а также отрасль производства резиновых и пластмассовых изделий являются стремительно растущими, развивающимися и основополагающими. Именно поэтому ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» вновь организует место встречи ведущих специалистов и крупных предприятий отрасли в Республике Татарстан.

В этом году мероприятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо» — это многофункциональный выставочный комплекс, который является удобной современной площадкой для проведения мероприятий международного уровня. МВЦ «Казань Экспо» имеет удобное прямое сообщение с международным аэропортом «Казань» и станцией Аэроэкспресса.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В дни работы проекта «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» и Татарстанского нефтегазохимического форума пройдет обширная деловая программа. Во время научно-практических конференций и тематических круглых столов спикеры обсудят вопросы и парадигмы развития нефтегазовой отрасли и использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве и строительной отрасли в целом.

Кроме того, особое внимание в рамках деловой программы будет уделено вопросам промышленной экологии, циркулярной экономики в нефтегазохимическом комплексе и возобновляемым источникам энергии.

Ознакомиться с полной программой можно по ссылке

Зарегистрируйтесь на «Интерпластика Meeting Point Казань 2020» и получите уникальную возможность ознакомиться с профессиональным оборудованием, пообщаться со специалистами индустрии и получить новые возможности для развития своего бизнеса уже сегодня!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

2-4 сентября

Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, МВЦ «Казань Экспо», Павильон № 1



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Президента Республики Татарстан,

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан

ОАО «Казанская ярмарка»

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:

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