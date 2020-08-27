«Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» проведут комплекс технических мероприятий на энергообьектах, чтобы обеспечить качественное электроснабжение 15 насосных станций. Эти объекты будут осуществлять капельное орошение земель в засушливых районах Ставрополья.

В рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения специалисты не только модернизируют действующее оборудование, но и построят дополнительную энергоинфраструктуру для выдачи объектам мелиорации мощности в суммарном объеме почти 3,5 МВт.

Важные для сельскохозяйственной отрасли региона мелиоративные станции появятся в шести районах Ставрополья: Минераловодском (с. Побегайловка), Андроповском, Александровском, Нефтекумском, Новоалександровском (п. Виноградный, п. Присадовый, п. Ударный, п. Встречный, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая Балка, п. Кармалиновский) и Левокумском.

Кроме того, в ближайшее время энергетики филиала «Ставропольэнерго» выдадут 1,2 МВт мощности двум насосным станциям в селе Первомайское и поселке Красочное Ипатовского района. Для этого специалисты возведут две линии электропередачи протяженностью более трех километров с установкой современного самоизолированного провода.

Напомним, ранее сетевая компания обеспечила электроснабжение современного объекта мелиорации в Апанасенковском районе (с. Дербетовка), а также насосных станций в Красногвардейском районе (с. Преградное) и систем орошения для полива хлопчатника в Буденновском районе.

Учитывая неоднородный, в большинстве своем сухой и жаркий климат региона, развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на Ставрополье уделяется повышенное внимание. В этой связи в крае повсеместно внедряются новые мелиоративные системы, а на уже построенных объектах идет активная реконструкция морально устаревших инженерных систем, заложенных в советское время. Поэтому внедрение систем капельного орошения и обеспечение их функционала поможет решить многолетнюю проблему нехватки осадков, позволит освоить полив сельхозугодий, увеличить урожайность и создать новые рабочие места.