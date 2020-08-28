В каталоге интернет-магазина Comfy.ua можно подобрать подходящую модель хорошего пылесоса, который будет отвечать предпочтениям и требованиям покупателя. Магазин представил обширную линейку от лучших мировых брендов. Продукция сочетает в себе мощность, присущую электротехническим изделиям. Цветовой диапазон порадует самого изысканного потребителя. Среди представленных товаров имеются модели в алюминиевых оттенках.

Хотя недавнее появление моющей бытовой техники в широкой продаже привело к большому спросу, пылесосы для сухой уборки остаются сегодня самыми популярными. Что обусловлено их рядом преимуществ, за которые их ценят потребители. Благодаря компактным размерам, они просты в эксплуатации, не требует особого обслуживания. Кроме этого, большинство современных моделей от ведущих производителей обладают хорошими техническими характеристиками.

Виды и особенности

Производители бытовой техники выпускают несколько разновидностей данных приборов. Среди которых:

с наличием мешка для сбора пыли — распространенный, доступный в ценовом сегменте. В продаже имеются модели, оснащенные сменными бумажными и матерчатыми мешками. Это не совсем удобно, ведь постоянно нужно менять или вытряхивать мешок. Также, некоторые пылесосы подобного типа имеют недостаточную фильтрацию. Плюсом таких устройств является сочетание компактности со стоимостью;

с контейнером — для пользователя это хорошая возможность избавиться от необходимости постоянной замены мешка. Приборы обладают отличной системой фильтрации;

с аквафильтром — высокая мощность, максимально эффективная очистка воздуха. В таких моделях установлены два водяных фильтра. Единственное, размеры такой техники достаточно большие. Иногда требуется сложное обслуживание.

Выбирая пылесос для сухой уборки, стоит обращать внимание на мощность, тип и используемые фильтры. Основными параметрами при покупке выступают удобство эксплуатации, габариты устройства.

Вертикальные модели

Такие модели бывают проводного, беспроводного типа с пылесборником, который закреплен в области ручки. Предназначены для чистки гладких поверхностей, особенно хороши для плитки, линолеума или ламината. Ими можно быстро собрать мелкий мусор в любых труднодоступных местах.

Модели на аккумуляторе работают примерно в течение получаса. При выборе стоит обращать на емкость батареи, наличие контейнера, шумность, вес. Комплектуются удлинителем трубки, насадками и щетками для ворса.

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