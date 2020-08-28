Что обсуждали в эфире RusCable Live 21 августа
28 августа 2020, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Отрасль: Электротехника
В каталоге интернет-магазина Comfy.ua можно подобрать подходящую модель хорошего пылесоса, который будет отвечать предпочтениям и требованиям покупателя. Магазин представил обширную линейку от лучших мировых брендов. Продукция сочетает в себе мощность, присущую электротехническим изделиям. Цветовой диапазон порадует самого изысканного потребителя. Среди представленных товаров имеются модели в алюминиевых оттенках.
Хотя недавнее появление моющей бытовой техники в широкой продаже привело к большому спросу, пылесосы для сухой уборки остаются сегодня самыми популярными. Что обусловлено их рядом преимуществ, за которые их ценят потребители. Благодаря компактным размерам, они просты в эксплуатации, не требует особого обслуживания. Кроме этого, большинство современных моделей от ведущих производителей обладают хорошими техническими характеристиками.
Виды и особенности
Производители бытовой техники выпускают несколько разновидностей данных приборов. Среди которых:
Выбирая пылесос для сухой уборки, стоит обращать внимание на мощность, тип и используемые фильтры. Основными параметрами при покупке выступают удобство эксплуатации, габариты устройства.
Такие модели бывают проводного, беспроводного типа с пылесборником, который закреплен в области ручки. Предназначены для чистки гладких поверхностей, особенно хороши для плитки, линолеума или ламината. Ими можно быстро собрать мелкий мусор в любых труднодоступных местах.
Модели на аккумуляторе работают примерно в течение получаса. При выборе стоит обращать на емкость батареи, наличие контейнера, шумность, вес. Комплектуются удлинителем трубки, насадками и щетками для ворса.
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