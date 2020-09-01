Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона газодобычи. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Многокомпонентный этансодержащий природный газ, добываемый из более глубоких, чем сеноманские, ачимовских залежей в Ямало-Ненецком автономном округе, служит основным сырьем для газоперерабатывающих предприятий «Газпрома». Строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей региона - одно из приоритетных направлений инвестиционной программы компании. Установка необходима для подготовки нестабильного ачимовского конденсата к транспорту в конденсатопровод. Ее проектная мощность позволит дополнительно вырабатывать около 4 миллионов тонн деэтанизированного конденсата в год для последующей газопереработки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение комплекса площадных и линейных зданий и сооружений, а также реконструкция технологических эстакад с учетом принятых корректировок проекта строительства установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона.

В частности, на площадке установки стабилизации конденсата, расположенной в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, планируют построить ряд новых объектов, включая дренажную емкость узла учета стабильного конденсата и широкой фракции легких углеводородов, емкость для слива дизельного топлива, блок-укрытие запорной арматуры резервуаров противопожарного запаса воды, резервуар очищенных сточных вод и иные необходимые сооружения.

Кроме того, в соответствии с корректировками, дополнительным оборудованием оснастят площадку пожарного депо и ряд других производственных и вспомогательных объектов.

Застройщик - ПАО «Газпром». Генеральная проектная организация – ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ».

Фото: ООО «Газпром добыча Надым»