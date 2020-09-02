АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд», дивизиона Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) получило разрешение на строительство «Бондаревской ВЭС» общей мощностью 120 МВт на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС, состоящей из 48 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд». На сегодняшний день в регионе ведется строительство ветропарков общей мощностью порядка 400 МВт.

Справочно:

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.