Состоялся совместный вебинар СИГРЭ и EDF

27 августа 2020 года состоялся вебинар, организатором которого выступил СИГРЭ совместно с крупнейшей государственной энергогенерирующей компанией Франции Électricité de France (EDF).

Сессия представляла собой интернет-платформу для выступления экспертов EDF в области интеграции возобновляемых источников энергии, цифровых подстанций и автономии сетевых систем в будущем.

Основным вопросом вебинара, на который спикерам предстояло дать ответ, как модернизировать высоковольтные сети в эпоху современных цифровых технологий, возобновляемых энергетических источников и хранения энергии?

В этом контексте, компания EDF представила Лабораторию энергетических сетей EDF (Power Networks Lab), расположенную недалеко от Парижа и по своей форме напоминающую футбольное игровое поле, которая на сегодняшний день обладает всем необходимым комплексным оборудованием для тестирования, развития и сертификации решений для Smart grid.

Бруно Престат (Bruno Prestat), имеющий более чем 30-летний опыт работы с EDF, который в настоящее время является Управляющим директором R&D Paris-Saclay Lab (Франция) и отвечает за разработку и международное сотрудничество в области электроэнергетических систем пояснил, что «электричество не заканчивается в процессе передачи, это целая система тестирования, серьезный процесс разработки, модернизации и сертификация сетевых компонентов и технологий».

В состав EDF Power Networks Lab входят 75 экспертов, инженеров-испытателей и техников, эксплуатирующих научно-исследовательские и опытно-конструкторские испытательные установки первого европейского электроэнергетического предприятия. Тестирования проводятся как в лабораториях, так и в реальных условиях на французской распределительной сети.

В перспективе, Группа компании EDF будучи мировым лидером в области низкоуглеродной энергии, планирует выйти на уровень одного из ведущих в мире испытательных технических центров интеллектуальных сетей, представляя собой солидную и проверенную энергетическую компанию.

Большую часть тренингов и технических каталогов EDF делают доступными для широкого круга пользователей онлайн. Ознакомиться с ноу-хау для испытания интеллектуальных сетей можно на официальной странице Лаборатории EDF.

Участники вебинара поблагодарили СИГРЭ за приглашение и предоставленную возможность познакомиться с передовыми разработками в области мировой энергетики.