 
Модернизация

"Россети" обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области, строительство которых ведёт Минобороны РФ

Россети обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области, строительство которых ведёт Минобороны РФ

3 сентября 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
329

Областная клиническая инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащаются всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. 

Больницам потребовалось в сумме 2,3 МВт электрической мощности. В Пскове энергетики «Россети Северо-Запад» построили более 900 м кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции, в Великих Луках – 3,3 км кабельных линий 6 кВ. 

Работы велись в условиях плотной городской застройки – 1 км кабеля проложили под землёй методом горизонтально-направленного бурения.
Всего компании группы «Россети» снабжают 292 медицинских учреждения, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Северо-Запад

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты
Модернизировано освещение в 11 кварталах Красного Села
Для модернизации ГЭС-1 Каскада Кубанских ГЭС поступило новое оборудование
На стройплощадке Азовского ветропарка полным ходом идут работы по возведению ВЭУ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно