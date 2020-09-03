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"Саратовские сети" повышают надежность электроснабжения отдаленных населенных пунктов Ивантеевского района

Саратовские сети повышают надежность электроснабжения отдаленных населенных пунктов Ивантеевского района

3 сентября 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Линия электропередачи 10 кВ 1002 от подстанции 35/10 «Журавлиха» снабжает электроэнергией села Горелый Гай, Журавлиха, Яблоновый Гай, в которых проживает более 700 человек, функционируют школа и два фельдшерско-акушерских пункта, действуют сельхозпредприятия.

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские сети» провели замену железобетонных опор, металлических траверс, штыревых изоляторов, вязок проводов. Голый провод заменен на самонесущий изолированный, что повышает надежность электроснабжения и снижает затраты на эксплуатацию. Также энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности трассу линии электропередачи на площади 7,5 га. Суммарные затраты превысили 1 млн рублей.

Работы на линии электропередачи выполнены в рамках реализации годовой программы технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга». Документ определяет комплекс мероприятий, направленных на подготовку электросетевой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Выполненные мероприятия повысят устойчивость работы линии электропередачи и надежность электроснабжения потребителей.

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