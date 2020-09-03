Власти Ленинградской области в 2021 году введут новый механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Он пояснил, что инвестор и государство заключают соглашение об условиях реализации инвестиционного проекта, по которому первый обязуется осуществить вложения в проект, а регион, в свою очередь, гарантирует ему стабилизацию налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.

"Ключевая особенность механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в том, что оно дает инвесторам гарантии стабильности правового режима — реализации проекта в тех условиях, в которых производилось его планирование", - отметил собеседник агентства.

Он добавил что также по условиям СЗПК бизнес может претендовать и на другие виды поддержки в виде возмещения затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта и уплату процентов по привлеченным для этого кредитам и займам.

"Такую поддержку смогут получить инвестиционные проекты с объёмом вложений от 200 миллионов рублей. Сегодня СЗПК заключаются только на федеральном уровне, с апреля 2021 года — на уровне Ленинградской области. Федеральные соглашения подписывают три стороны: Российская Федерация, субъект и организация, реализующая проект. На региональном уровне — субъект и инвестор", - сообщили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов