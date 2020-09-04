Чистое от сетей уличного освещения небо над улицей Одоевского

На улице Одоевского началась реконструкция наружного освещения. Это одна из последних улиц Василеостровского района, для освещения которой применялись устаревшие воздушные линии электроснабжения.

До конца года улица Одоевского от Уральской улицы до Наличной улицы получит современное освещение. Дорожное полотно и тротуары будут освещены 170 современными светильниками, размещенными на 88 металлических опорах. Сети уличного освещения будут проложены под землей. Частично прокладка кабельной линии будет осуществлена методом горизонтально направленного бурения, что не нарушит асфальтового покрытия и не создаст помех при движении автотранспорта.

На сегодняшний день на объекте ведется шурфование, необходимые работы для уточнения месторасположения скрытых подземных коммуникаций и глубины прокладки новых. Это подготовительный этап перед началом комплексных земляных работ.

Наружное освещение улица Одоевского впервые получила в 1982 году. В 2004 году на объекте частично проводилась реконструкция уличного освещения. Устаревшее светотехническое оборудование требовало комплексной модернизации.

Еще год назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал уделить повышенное внимание городскому освещению - увеличить количество фонарей там, где их недостает, и заменить устаревшие и изношенные светильники на современные энергосберегающие.

По результатам работ над улице Одоевского не только будет чистое от сетей уличного освещения небо, но и равномернее станет освещение дорожного покрытия и тротуаров. Количество светильников увеличится в два раза, улучшатся показатели освещенности транспортной магистрали, на которой станет более безопасно и комфортно находиться по вечерам.