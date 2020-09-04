Саратовский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» протяженностью 5,959 км. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» - одна из старейших в России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале тридцатых годов XX века, в 1946-1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт участка км 199+000 - км 205+000 трассы, проходящего по территории Ульяновска. Работы направлены на восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений.

В ходе реализации проекта будут выполнены досыпка и укрепление земляного полотна, замена двух водопропускных труб, укрепление кюветов и прибровочной полосы обочин, доведение основных геометрических параметров дороги до требований современных нормативов. Кроме того, запланированы прокладка новой дорожной одежды, укрепление остановочных полос обочин, обеспечение водоотвода с проезжей части через водосбросы, устройство пересечений и примыканий, нанесение разметки, установка дорожных знаков и защитных ограждений, обустройство пешеходных дорожек и освещения, а также другие необходимые работы.

Проектную документацию на проведение капитального ремонта подготовили в ООО «Проектный институт «ГИПРОДОР». Застройщик объекта – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Фото: ITAR-TASS