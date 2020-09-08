Деловая сессия "Кабельный бизнес 2020"
8 сентября 2020, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Рады представить Вашему вниманию девятнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Желаем приятного и полезного чтения!
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.
Выпуск №19:
Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:
Материал доступен по ссылке.
Игорь Чаусов, Medium.com
Фрагмент доклада «Активные энергетические комплексы — первый шаг к промышленным микрогридам в России».
Читать: часть 1, часть 2, часть 3.
Дмитрий Холкин, Medium.com
Послевкусие от книги Бенджамина Браттона «The Terraforming».
Читать: ссылка.
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым сетям, а более конкретно к тепловым сетям систем центрального или локального отопления помещений или других объемов, которые необходимо надежно отапливать. Это изобретение также относится к применению нанотехнологии (нанофотоники) в системах центрального и (или) локального отопления.
Российский патент 2009 года по МПК F24D13/02 B81B7/02 - ссылка.
Журнал «Инновации», 2019 год.
Аннотация: в настоящем разделе публикуются 25 историй успеха, основанных, в том числе, на интервью основателей и руководителей малых инновационных предприятий, представленных в хронологическом порядке с 1994 по 2018 гг. Материал иллюстрирует возможность успешного развития инновационного предпринимательства в Российской Федерации, формы и значимость поддержки, оказываемой Фондом содействия инновациям малому бизнесу. Ключевой темой публикуемых в разделе материалов является развитие интеграционных процессов между малым предпринимательством, высшей школой, научно-исследовательскими учреждениями, что позволяет бизнесу довести инновационные разработки от идеи до производства и вывода продукции на рынки сбыта, создавать конкурентоспособную продукцию, активно участвовать в программах импортозамещения и предлагать на российский рынок качественный товар по приемлемой ценовой категории. В поддержке этого процесса значительную роль играют государственные институты, в том числе Фонд содействия инновациям.
Статья доступна по ссылке.
Маркеева А.В., Журнал «Лидерство и менеджмент», 2015 год.
Аннотация: усложнение бизнес-среды, усиление конкуренции требует внедрения новых управленческих технологий, способствующих повышению конкурентоспособности современных организаций. Одной из таких технологий, активно обсуждаемой как в академической среде, так и среди практиков, является геймификация (применения игровых элементов в различных неигровых контекстах). Несмотря на рост исследовательского интереса и расширение практики применения концепция геймификации недостаточно теоретически разработана, отсутствуют стандартизированные правила и процедуры ее внедрения в деятельность организаций. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы геймификации, определяются перспективы ее развития в решении актуальных маркетинговых проблем и задач по управлению персоналом современной организации.
Статья доступна по ссылке.
Возба С.В., Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика», 2020 год.
Аннотация: в статье проанализированы основные направления внешнеэкономического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная тема вызывает интерес в связи с тем, что страны Азии являются важнейшими партнерами РФ в создании крепких внешнеэкономических связей в аспекте смены приоритетов внешнеэкономической политики и переориентации с Запада на Восток. В этих условиях Россия стремится развивать взаимоотношения в самых разных областях: торговоэкономической, научно-технической, политической и культурной.
Статья доступна по ссылке.
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