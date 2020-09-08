Рады представить Вашему вниманию девятнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №19:

Материалы компании «БО-Энерго»

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:

Пример расчёта тангенса угла диэлектрических потерь для контроля состояния кабельной муфты

Исследование сходимости результатов диагностики по АРГ различными методами

Метод оценки времени безаварийной работы агрегата на основе данных вибрации

Методы интерпретации данных ЧР в изоляции статорной обмотки вращающихся машин

Предложен новый метод диагностики трансформаторов по соотношениям концентраций газов

Высокочувствительный оптический датчик для определения ЧР в КРУЭ

Предложения по повышению точности определения неисправностей ротора явнополюсных синхронных генераторов

Диагностика состояния трансформаторного ввода комбинацией методов

Измерение ЧР в цепях с силовой электроникой

Перспективы развития машин, используемых в цепях силовой электроники, с точки зрения систем мониторинга и диагностики

Практические вопросы размещения антенных датчиков ЧР на трансформаторах

Сравнение точности диагностики трансформаторов на основе отраслевых стандартов и методов машинного обучения

Методика комбинированного пятиугольника Дюваля

Разработан прототип кабельной муфты со встроенным датчиком ЧР

Исследование процессов распространения и затухания СВЧ-сигналов ЧР в силовых трансформаторах

Влияние связующего клея на ЧР в изоляции обмоток силовых трансформаторов

Исследование влияния продолжительности вакуумирования и масляной пропитки бумажной изоляции трансформатора на характеристики ЧР

Исследование характеристик ЧР в наножидкостях на основе трансформаторного масла

Материал доступен по ссылке.

АЭК. Промышленные микрогриды и активные энергетические комплексы

Игорь Чаусов, Medium.com

Фрагмент доклада «Активные энергетические комплексы — первый шаг к промышленным микрогридам в России».

Читать: часть 1, часть 2, часть 3.

Постантропоцентричная недоутопия

Дмитрий Холкин, Medium.com

Послевкусие от книги Бенджамина Браттона «The Terraforming».

Читать: ссылка.

Фотонная теплосеть

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым сетям, а более конкретно к тепловым сетям систем центрального или локального отопления помещений или других объемов, которые необходимо надежно отапливать. Это изобретение также относится к применению нанотехнологии (нанофотоники) в системах центрального и (или) локального отопления.

Российский патент 2009 года по МПК F24D13/02 B81B7/02 - ссылка.

Истории успеха

Журнал «Инновации», 2019 год.

Аннотация: в настоящем разделе публикуются 25 историй успеха, основанных, в том числе, на интервью основателей и руководителей малых инновационных предприятий, представленных в хронологическом порядке с 1994 по 2018 гг. Материал иллюстрирует возможность успешного развития инновационного предпринимательства в Российской Федерации, формы и значимость поддержки, оказываемой Фондом содействия инновациям малому бизнесу. Ключевой темой публикуемых в разделе материалов является развитие интеграционных процессов между малым предпринимательством, высшей школой, научно-исследовательскими учреждениями, что позволяет бизнесу довести инновационные разработки от идеи до производства и вывода продукции на рынки сбыта, создавать конкурентоспособную продукцию, активно участвовать в программах импортозамещения и предлагать на российский рынок качественный товар по приемлемой ценовой категории. В поддержке этого процесса значительную роль играют государственные институты, в том числе Фонд содействия инновациям.

Статья доступна по ссылке.

Геймификация в бизнесе: проблемы использования и перспективы развития

Маркеева А.В., Журнал «Лидерство и менеджмент», 2015 год.

Аннотация: усложнение бизнес-среды, усиление конкуренции требует внедрения новых управленческих технологий, способствующих повышению конкурентоспособности современных организаций. Одной из таких технологий, активно обсуждаемой как в академической среде, так и среди практиков, является геймификация (применения игровых элементов в различных неигровых контекстах). Несмотря на рост исследовательского интереса и расширение практики применения концепция геймификации недостаточно теоретически разработана, отсутствуют стандартизированные правила и процедуры ее внедрения в деятельность организаций. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы геймификации, определяются перспективы ее развития в решении актуальных маркетинговых проблем и задач по управлению персоналом современной организации.

Статья доступна по ссылке.

Внешнеэкономические связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Возба С.В., Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика», 2020 год.

Аннотация: в статье проанализированы основные направления внешнеэкономического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная тема вызывает интерес в связи с тем, что страны Азии являются важнейшими партнерами РФ в создании крепких внешнеэкономических связей в аспекте смены приоритетов внешнеэкономической политики и переориентации с Запада на Восток. В этих условиях Россия стремится развивать взаимоотношения в самых разных областях: торговоэкономической, научно-технической, политической и культурной.

Статья доступна по ссылке.