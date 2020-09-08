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Девятнадцатый выпуск рубрики "#Чтиво на досуге"

Девятнадцатый выпуск рубрики #Чтиво на досуге

8 сентября 2020, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 7 мин
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Рады представить Вашему вниманию девятнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

 

Выпуск №19:

 

Материалы компании «БО-Энерго»

 

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор актуальных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:

  • Пример расчёта тангенса угла диэлектрических потерь для контроля состояния кабельной муфты
  • Исследование сходимости результатов диагностики по АРГ различными методами
  • Метод оценки времени безаварийной работы агрегата на основе данных вибрации
  • Методы интерпретации данных ЧР в изоляции статорной обмотки вращающихся машин
  • Предложен новый метод диагностики трансформаторов по соотношениям концентраций газов
  • Высокочувствительный оптический датчик для определения ЧР в КРУЭ
  • Предложения по повышению точности определения неисправностей ротора явнополюсных синхронных генераторов
  • Диагностика состояния трансформаторного ввода комбинацией методов
  • Измерение ЧР в цепях с силовой электроникой
  • Перспективы развития машин, используемых в цепях силовой электроники, с точки зрения систем мониторинга и диагностики
  • Практические вопросы размещения антенных датчиков ЧР на трансформаторах
  • Сравнение точности диагностики трансформаторов на основе отраслевых стандартов и методов машинного обучения
  • Методика комбинированного пятиугольника Дюваля
  • Разработан прототип кабельной муфты со встроенным датчиком ЧР
  • Исследование процессов распространения и затухания СВЧ-сигналов ЧР в силовых трансформаторах
  • Влияние связующего клея на ЧР в изоляции обмоток силовых трансформаторов
  • Исследование влияния продолжительности вакуумирования и масляной пропитки бумажной изоляции трансформатора на характеристики ЧР
  • Исследование характеристик ЧР в наножидкостях на основе трансформаторного масла

Материал доступен по ссылке.

 

АЭК. Промышленные микрогриды и активные энергетические комплексы

 

Игорь Чаусов, Medium.com

Фрагмент доклада «Активные энергетические комплексы — первый шаг к промышленным микрогридам в России».

Читать: часть 1, часть 2, часть 3.

 

Постантропоцентричная недоутопия

 

Дмитрий Холкин, Medium.com

Послевкусие от книги Бенджамина Браттона «The Terraforming».

Читать: ссылка.

 

Фотонная теплосеть

 

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым сетям, а более конкретно к тепловым сетям систем центрального или локального отопления помещений или других объемов, которые необходимо надежно отапливать. Это изобретение также относится к применению нанотехнологии (нанофотоники) в системах центрального и (или) локального отопления.

Российский патент 2009 года по МПК F24D13/02 B81B7/02 - ссылка.

 

Истории успеха

 

Журнал «Инновации», 2019 год.

Аннотация: в настоящем разделе публикуются 25 историй успеха, основанных, в том числе, на интервью основателей и руководителей малых инновационных предприятий, представленных в хронологическом порядке с 1994 по 2018 гг. Материал иллюстрирует возможность успешного развития инновационного предпринимательства в Российской Федерации, формы и значимость поддержки, оказываемой Фондом содействия инновациям малому бизнесу. Ключевой темой публикуемых в разделе материалов является развитие интеграционных процессов между малым предпринимательством, высшей школой, научно-исследовательскими учреждениями, что позволяет бизнесу довести инновационные разработки от идеи до производства и вывода продукции на рынки сбыта, создавать конкурентоспособную продукцию, активно участвовать в программах импортозамещения и предлагать на российский рынок качественный товар по приемлемой ценовой категории. В поддержке этого процесса значительную роль играют государственные институты, в том числе Фонд содействия инновациям.

Статья доступна по ссылке.

 

Геймификация в бизнесе: проблемы использования и перспективы развития

 

Маркеева А.В., Журнал «Лидерство и менеджмент», 2015 год.

Аннотация: усложнение бизнес-среды, усиление конкуренции требует внедрения новых управленческих технологий, способствующих повышению конкурентоспособности современных организаций. Одной из таких технологий, активно обсуждаемой как в академической среде, так и среди практиков, является геймификация (применения игровых элементов в различных неигровых контекстах). Несмотря на рост исследовательского интереса и расширение практики применения концепция геймификации недостаточно теоретически разработана, отсутствуют стандартизированные правила и процедуры ее внедрения в деятельность организаций. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы геймификации, определяются перспективы ее развития в решении актуальных маркетинговых проблем и задач по управлению персоналом современной организации.

Статья доступна по ссылке.

 

Внешнеэкономические связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

 

Возба С.В., Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика», 2020 год.

Аннотация: в статье проанализированы основные направления внешнеэкономического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная тема вызывает интерес в связи с тем, что страны Азии являются важнейшими партнерами РФ в создании крепких внешнеэкономических связей в аспекте смены приоритетов внешнеэкономической политики и переориентации с Запада на Восток. В этих условиях Россия стремится развивать взаимоотношения в самых разных областях: торговоэкономической, научно-технической, политической и культурной.

Статья доступна по ссылке.

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