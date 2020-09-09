Реализация проекта строительства железнодорожной ветки в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области привлечет на эту территорию компанию-инвестора в сфере производства керамогранита. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства региона по итогам встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Для того, чтобы в полной мере обеспечить резидентам удобную логистику, на территории ОЭЗ будет реализован важный инфраструктурный проект по строительству железнодорожной ветки. Его реализация позволит привлечь еще одного крупного инвестора, который намерен производить керамогранит", - отмечается в сообщении.

В прошлом году губернатор Самарской области на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с руководством Магнитогорского металлургического комбината о создании завода на территории ОЭЗ.

"Сейчас строим для них помещения, и у нас будет фактически крупнотоннажное производство. В первую очередь, продукция будет ориентирована на "АвтоВАЗ, - приводятся слова Азарова в сообщении.

По мнению Матвиенко, реализация задуманных проектов даст мощный импульс для развития Тольятти.

Постановление о создании ОЭЗ было подписано в 2010 году. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). Резидентами создано 1 300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние два года увеличивается на 40% ежегодно.