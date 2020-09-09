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Завод по производству промышленных роботов построят в ОЭЗ Москвы до конца года

Завод по производству промышленных роботов построят в ОЭЗ Москвы до конца года

9 сентября 2020, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника Строительство 

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Строительство завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" по выпуску промышленных роботов для автоматизации процессов производства, укладки и упаковки товаров закончится в декабре. Строительство ведет резидент ОЭЗ - компания Bitrobotics, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Печатниках предприятие займет около 2 тыс. кв. м. Завершить строительство завода и открыть производство высокоскоростных промышленных роботов с полным циклом механической обработки, сборки и испытаний планируется уже к декабрю этого года. Годовая мощность предприятия - около ста роботизированных систем, которые могут быть разработаны под различные виды задач на производствах продуктов питания, бытовой химии, косметики и технических изделий", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 180 млн рублей. Компания появилась в 2018 году, ее разработки уже внедрены на некоторых московских предприятиях пищевой промышленности. Так, например, на столичном комбинате "Черемушки" роботизированная система производит около 3600 сдобных изделий в час.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС

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Компания: ТАСС

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