Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-104 Москва – Дмитров – Дубна на участке км 107+780 – км 110+500 в Московской области. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Федеральная автомобильная дорога А-104 Москва – Дмитров – Дубна, протяженностью около 125 км, проходит вдоль канала имени Москвы и продолжает Дмитровское шоссе от границы МКАД на севере Москвы. В настоящее время подведомственная организация Росавтодора – ФКУ «Центравтомагистраль» - реализует инвестиционный проект по установке опор и приборов наружного освещения, а также систем энергоснабжения и автоматических систем управления наружным освещением на ряде ключевых автомагистралей в Подмосковье, включая А-104 Москва – Дмитров – Дубна. Всего в 2020 году планируется обустроить наружным электроосвещением 54 дорожных объекта, что позволит привести в нормативное состояние освещение пешеходных переходов и повысить уровень безопасности дорожного движения в Московском регионе.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-104 Москва – Дмитров – Дубна. Работы пройдут на участке км 107+780 – км 110+500 вблизи населенного пункта Темпы Талдомского района Московской области. Здесь расположено пять остановок общественного транспорта: три по прямому ходу и две в обратном направлении. Для освещения участка автомагистрали и остановочных пунктов установят 81 опору и 90 светодиодных консольных светильников, а также оборудование для автоматизированного управления сетями наружного освещения.

Основные пути экономии электроэнергии, реализуемые в проектной документации, – это применение светодиодных светильников, имеющих самый высокий КПД преобразования электрической энергии в световую; снижение потерь электроэнергии путем равномерного распределения нагрузки по фазам; применение оборудования с улучшенными техническими характеристиками, а также выбор сечения проводников питающих линий на основании электрических расчетов по допустимому току и потере напряжения.

Кроме того, в ходе работ планируется устройство воздушных и кабельных линий электроснабжения и установка комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

В проектной документации представлена программа производственного экологического контроля за загрязнением окружающей среды в период проведения строительных работ, включающая в себя проведение контроля за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностного водного объекта, грунта, контроль физического воздействия.

Проект реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Заказчик – федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства». Генеральная проектная организация – ООО «ДорСветСтрой».

Фото: Росавтодор