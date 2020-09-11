Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Цифровой регион». Цель партнерства — способствовать техническому и экономическому прогрессу территории с помощью цифровых технологий и решений.

Срок действия соглашения — пять лет. За это время стороны намерены провести диагностику и анализ существующего уровня развития информационно-коммуникационных технологий в Ростовской области, разработать предложения и дорожные карты по цифровизации экономики и социальной сферы региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Цифровизация влияет на все сферы социальной и экономической жизни. Поэтому мы нацелены на развитие Ростовской области как первого цифрового региона на юге России. Соглашение с “Ростелекомом” — очередной шаг на пути реализации этой стратегии. Сегодня в Ростовской области формируется “цифровая вертикаль”: идет становление центра цифровой трансформации, региональное министерство связи преобразуется в министерство цифрового развития. Кроме того, наши эксперты вошли в состав федеральной рабочей группы по развитию национального проекта “Цифровой регион”».

«Ростелеком» подготовил комплекс цифровых решений по всем ключевым направлениям развития Ростовской области, включая экономику, социальную сферу и создание комфортной среды для граждан. В числе уже реализованных совместно с региональными властями инициатив — телемедицинский сервис «Мобильный доктор». Компания за последние несколько лет запустила на Дону ряд комплексных цифровых решений по формированию умной городской среды и сделала Таганрог первым умным городом на Юге. Кроме того, национальный цифровой провайдер завершает создание АПК «Безопасный город» во всех муниципалитетах области, устанавливает умные системы энергосбережения, ведет беспрецедентную по масштабу инвестиционную программу по строительству оптической инфраструктуры для доступа всех жителей региона к современным цифровым сервисам.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский: «Сейчас актуален вектор развития от “Умных городов” к “Цифровым регионам”. Субъектам федерации важно взаимодействовать по одним стандартам, жить в одинаковых реалиях на всей территории региона. Наша компания решает коммуникационные и ИТ-задачи государственных структур под ключ. “Ростелеком” для этих целей готов задействовать все имеющиеся ресурсы: сверхскоростные каналы связи, дата-центры, сетевую инфраструктуру, организацию надежной киберзащиты и технической поддержки. В Ростове-на-Дону мы открываем один из ключевых в России и единственный на юге центр по защите от киберугроз Solar JSOC и активно сотрудничаем с правительством региона по ГосСОПКе*».

Представители национального цифрового провайдера планируют войти в состав наблюдательного совета АНО «Центр цифровой трансформации Ростовской области».

* ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.