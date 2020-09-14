С 19 сентября в столице открывается первая в России академия блогеров. Это совместный проект Московского энергетического института (МЭИ) и образовательной площадки «КиберМосква» Комитета общественных связей и молодежной политики. Задача академии — научить начинающих блогеров профессионально и качественно презентовать себя, используя инструменты собственного интернет-аккаунта. Об этом рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Обучение в академии блогеров будет бесплатным. На занятия приглашают учеников в возрасте от семи до 45 лет. Подать заявку на обучение можно до 10 октября по ссылке. Здесь же в ближайшее время появится расписание лекций и мастер-классов.

Преподавать в академии будут дипломированные специалисты с опытом педагогической работы. Программа курса рассчитана на один месяц обучения и включает четыре мастер-класса и четыре лекции. За это время слушатели изучат разные виды видеосъемки, научатся монтировать и делать цветокоррекцию видео, освоят азы ораторского искусства и узнают секреты успешной самопрезентации. В процессе обучения слушатели будут работать как с общим контентом, так и продвигать личные страницы в социальных сетях.

Для комфортного освоения материала учеников разделят на возрастные группы. В младшие группы войдут слушатели в возрасте от семи до 13 лет, а в старшие — от 13 до 45. За каждой группой закрепят куратора, который ответит на все возникающие в процессе обучения вопросы.

Учиться начинающие блогеры будут как в очном режиме, так и дистанционно. Очные мастер-классы пройдут в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне «Умный город» на ВДНХ c соблюдением всех профилактических мер. Ученики будут заниматься в небольших группах (не более 10 человек в одной аудитории и не более 50 человек — в павильоне на ВДНХ) и рассаживаться в шахматном порядке.

По итогам обучения слушатели получат сертификаты. Для этого необходимо как минимум посетить три очных мастер-класса, прослушать три дистанционные лекции и успешно пройти итоговый тест.

Московский энергетический институт — российское высшее учебное заведение в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, информационных технологий и менеджмента. Он был основан в 1930 году. С 2010 года имеет статус национального исследовательского университета.

Образовательный проект «КиберМосква» Комитета общественных связей и молодежной политики реализуется в столице с ноября 2019 года. Он был запущен экспертами по информационной безопасности в ответ на усиливающиеся риски, связанные с поведением молодежи в интернете. Проектом разрабатываются семинары для молодежи, проводится подготовка информационных волонтеров и обучение тренеров по теме интернет-безопасности.