ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
16 сентября 2020, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника
Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МА IEK® служат для защиты электросети от короткого замыкания. Применяются на объектах, где установлены системы аварийной вентиляции и пожаротушения.
Преимущества автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®
Технические характеристики автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®
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