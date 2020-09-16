Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МА IEK® служат для защиты электросети от короткого замыкания. Применяются на объектах, где установлены системы аварийной вентиляции и пожаротушения.

Преимущества автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®

Электромагнитная защита от сверхтоков.

Широкая рукоятка для удобства включения/выключения.

Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.

Широкий диапазон рабочих температур: от −40 до +50 °С.

Технические характеристики автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®