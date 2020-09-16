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Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МA IEK® – надежная защита от короткого замыкания

Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МA IEK® – надежная защита от короткого замыкания

16 сентября 2020, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МА IEK® служат для защиты электросети от короткого замыкания. Применяются на объектах, где установлены системы аварийной вентиляции и пожаротушения.

Преимущества автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®

  • Электромагнитная защита от сверхтоков.
  • Широкая рукоятка для удобства включения/выключения.
  • Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
  • Широкий диапазон рабочих температур: от −40 до +50 °С.

Технические характеристики автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®

  • Номинальный рабочий ток: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.
  • Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В.
  • Максимальный условный ток короткого замыкания: 6 000 А.
  • Диапазон рабочих температур: от −40 до +50 °С.
  • Количество полюсов: 1, 3.

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