Компания «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» придает большое значение мероприятиям по защите объектов животного мира, и продолжает работу по защите птиц от действия электрического тока.

В настоящее время на территории Нижегородской области 575 км высоковольтных линий (ВЛ) оборудованы 24 тыс. 411 комплектами птицезащитных устройств. На 2021 год на ВЛ 6-110 кВ запланирована установка еще 2 тыс. 350 защитных устройств.

Комплект птицезащитного устройства состоит из защитного модуля, гибких кожухов и крепежных элементов, делающих безопасными для птиц опоры воздушных линий электропередачи. В первую очередь, такими устройствами оборудуются участки линий, проходящие по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам.

Кроме этого, безопасность для объектов животного мира обеспечивается оснащением ВЛ 6-10 кВ самонесущим изолированным проводом.

«Планомерная работа по установке на линиях электропередачи птицезащитных устройств ведется специалистами «Нижновэнерго» с 2011 года во всех районах Нижегородской области. Птицы используют опоры ЛЭП для отдыха и выслеживания добычи и в результате подвергаются риску гибели от поражения электрическим током, а также могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Мы понимаем значимость ответственного отношения к экологии, поэтому мероприятия по охране окружающей среды учитываются в ежегодных программах нашей компании», - сказал директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Напомним, что все экологические мероприятия компании «Нижновэнерго» по защите животного мира при эксплуатации ВЛ составлены на основе научно-исследовательской работы по обеспечению безопасности объектов животного мира, проведённой НРОО «Экологический центр «Дронт».

В настоящее время «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» входят 9 производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию площадью 76,6 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек.