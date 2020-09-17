 
Компании

Кабельный завод СегментЭНЕРГО - запустил производство и сертифицировал кабель для С.К.С под торговой маркой СегментЛАН UTP

Кабельный завод СегментЭНЕРГО - запустил производство и сертифицировал кабель для С.К.С под торговой маркой СегментЛАН UTP

17 сентября 2020, 16:24
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, UTP, LAN
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
176

Кабельный завод "СегментЭНЕРГО"  прошел процедуру сертификации и запустил производство кабеля для С.К.С. под торговой маркой СегментЛАН UTP. Информация об этом появилась на обновленном корпоративном сайте компании. 
Запущено производство кабелей 5 и 6 категории (cat5e, cat6 U/UTP) в экранированном (F/UTP, SF/UTP) и бронированном (К) исполнениях, так же возможно исполнение кабеля с парным экраном (FTP).

Кабели СегментЛАН UTP предназначены для передачи сигналов с частотой до 100 МГц. Применяются в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД). Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандартов: ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2 и ГОСТ Р 54429. Предназначен для одиночной или групповой стационарной прокладки внутри или вне помещений, в зависимости от типа исполнения внешней оболочки кабеля.

Кабель «витая пара» необходимо прокладывать в специально подготовленных трассах – лотках, кабельных каналах, кабельной канализации или открыто по дискретным средствам подвеса.
При монтаже и эксплуатации кабелей не допускается постоянное соприкосновение с водой.

Ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке - https://segmentenergo.ru/product-category/cables/segment-lan-cables/

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Представители РУСАЛа – в рейтинге Топ-1000
Губернатор Орловской области посетил завод
IEK GROUP уведомляет об отзыве светодиодных светильников ДВО 6560-Р и 6561-Р IEK® из партии 903
Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МA IEK® – надежная защита от короткого замыкания
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели. Review #54
+