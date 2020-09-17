Кабельный завод "СегментЭНЕРГО" прошел процедуру сертификации и запустил производство кабеля для С.К.С. под торговой маркой СегментЛАН UTP. Информация об этом появилась на обновленном корпоративном сайте компании.

Запущено производство кабелей 5 и 6 категории (cat5e, cat6 U/UTP) в экранированном (F/UTP, SF/UTP) и бронированном (К) исполнениях, так же возможно исполнение кабеля с парным экраном (FTP).

Кабели СегментЛАН UTP предназначены для передачи сигналов с частотой до 100 МГц. Применяются в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД). Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандартов: ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2 и ГОСТ Р 54429. Предназначен для одиночной или групповой стационарной прокладки внутри или вне помещений, в зависимости от типа исполнения внешней оболочки кабеля.

Кабель «витая пара» необходимо прокладывать в специально подготовленных трассах – лотках, кабельных каналах, кабельной канализации или открыто по дискретным средствам подвеса.

При монтаже и эксплуатации кабелей не допускается постоянное соприкосновение с водой.