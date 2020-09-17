Власти планируют пересмотреть ещё порядка 20 федеральных законов в строительной отрасли, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами в четверг.

В июле правительство РФ подписало постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина о том, что при возведении медцентров "СНиПы-хрипы" нужно "зачистить", так как они затягивают строительные работы.