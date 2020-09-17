Enel X, бизнес линия Группы Enel, специализирующаяся на развитии инновационных продуктов и цифровых решений, совместно с частной компанией Ardian, мировым лидером в секторе инвестиций, запустили совместное предприятие для управления проектами в области систем накопления энергии Enel X в Канаде и ускорения развития схожих проектов в стране.

«Системы накопления энергии представляют собой основополагающий элемент перехода на пути к декарбонизации и устойчивой энергосистеме, обеспечивая гибкость и стабильность работы сетей. Мы стремимся дать нашим клиентам инструменты, позволяющие реализовать переход к подобным технологиям, - отметил Франческо Вентурини, Генеральный директор Enel X. - Партнерство с Ardian Infrastructure - это важный шаг в поддержку распространения инновационных решений в сфере энергоэффективности на рынке Северной Америки. Благодаря сотрудничеству мы объединим финансовую устойчивость Ardian и практический опыт Enel X в данном секторе для создания еще большей ценности для наших клиентов и последующего роста нашего присутствия в регионе».

«Эти инвестиции укрепляют позицию Ardian как лидера в секторе устойчивой энергетики в Америке, - подчеркнул Стефано Мион, главный исполнительный директор и соруководитель Ardian Infrastructure US. - Это партнерство, первое для нас в Канаде, знаменует важный шаг на пути к диверсификации портфеля ВИЭ в таком стремительно растущем секторе, как системы накопления энергии. Cистемы накопления энергии «Behind-the-Meter» (устанавливаемые до коммерческого прибора учета расхода электроэнергии) являются важным компонентом экосистемы возобновляемых источников энергии, так как она позволяет пользователям накапливать электроэнергию в период ее сниженной стоимости, а затем потреблять ее при повышении цены в сети. Мы очень рады сотрудничать с Enel X для ускорения роста совместного предприятия, пока присутствующего только в Канаде, и в долгосрочной перспективе мы планируем расширить деятельность в Северной и Южной Америке».

На основе соглашения была создана специализированная компания, принадлежащая на 80% Ardian Infrastructure и на 20% - Enel X. Компания специализируется на управлении проектами систем накопления энергии в Канаде общей мощностью около 30 МВт. Портфель активов систем накопления энергии включает объекты, расположенные в 10 местах по всему региону Онтарио. Из них 2 проекта мощностью от 10 МВт до 20 МВт должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году. В рамках этого сотрудничества Enel X будет осуществлять строительство, управление и обслуживание этих объектов, а также руководить развитием будущих проектов.

Сотрудничество с Ardian подтверждает стремление Enel X распространять передовые решения для совершенствования услуг в сфере энергетики для корпоративных и промышленных клиентов (C&I) через предоставление интегрированных услуг для конечных потребителей. На всех проектах накопления энергии Enel X используется программное обеспечение Distributed Energy Resources (DER) Optimization, которое отличается уникальными возможностями для максимизации выручки в зависимости от различных сценариев использования, например, участия в программах ценозависимому снижению потребления и балансировке нагрузки. При финансовой поддержке Ardian платформа позволит корпоративным и промышленным клиентам устанавливать передовые системы накопления энергии для повышения эффективности потребления энергии и оптимизации работы инфраструктуры.

Такая платформа является результатом постоянных инвестиций Ardian в новые технологии в области чистой энергетики с целью сформировать рынок устойчивой генерации и противостоять климатическим изменениям. Это отражено в последнем докладе компании на тему «Дополненная реальность». Группа специалистов по развитию инфраструктуры Ardian Infrastructure, мирового лидера среди компаний, управляющих фондами инфраструктур, насчитывает 50 сотрудников в 8 офисах Америки и Европы. В частности, компания специализируется на энергетической отрасли и транспортном секторе.