Минцифры России — новое сокращенное название министерства

Обзор эфира RusCable Live от 04.09.20
18 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЦИФРЫ, МИНСВЯЗИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 года №1389 Минцифры России — новое официальное сокращенное название министерства.
Его необходимо использовать при подготовке различных документов, материалов в средствах массовой информации, а также в официальной переписке.
Напомним, что 15 мая 2018 года указом Президента РФ №215 министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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