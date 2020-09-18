 
Цифровая революция

Минцифры России — новое сокращенное название министерства

Минцифры России — новое сокращенное название министерства

18 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЦИФРЫ, МИНСВЯЗИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 года №1389 Минцифры России — новое официальное сокращенное название министерства.   

Его необходимо использовать при подготовке различных документов, материалов в средствах массовой информации, а также в официальной переписке.  

Напомним, что 15 мая 2018 года указом Президента РФ №215 министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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