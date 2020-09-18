Минцифры России — новое сокращенное название министерства

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 года №1389 Минцифры России — новое официальное сокращенное название министерства.

Его необходимо использовать при подготовке различных документов, материалов в средствах массовой информации, а также в официальной переписке.

Напомним, что 15 мая 2018 года указом Президента РФ №215 министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.