Бизнес-парк на 46 тыс. кв. м построят в Бутырском районе Москвы

Комплекс офисных зданий площадью 46 тыс. кв. м построят в Москве до конца 2023 года по городской программе создания новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В столице заключили первое соглашение по новой городской программе стимулирования создания рабочих мест. В рамках проекта инвестор до конца 2023 года построит комплекс офисных зданий "Останкино бизнес-парк" в Бутырском районе площадью 46 тыс. кв. м, что потенциально может дать городу более 4 тыс. новых рабочих мест", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что с этого года власти используют новый формат привлечения бизнеса к созданию коммерческих объектов вне центра города. Застройщики многоквартирных домов могут получить статус инвестиционного проекта и существенную поддержку, если одновременно с жильем они создают офисы или производственные объекты за пределами ТТК и МКАД. В результате город получит новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета за счет налогов на имущество и прибыль, а застройщик - льготы и коммерческие площади, посредством которых в будущем сможет получать доход. Первым таким застройщиком стала компания "СЗ "Пионер-1". Планируемый объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд рублей. По словам заммэра, статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения был присвоен впервые.

При строительстве жилых домов инвестор, как правило, нуждается в переоформлении земли с одного вида разрешенного использования (ВРИ) на другой, за это взимается плата, размер которой зависит от площади участка, его расположения и других факторов. Воспользовавшись новой мерой поддержки, инвестор может частично или полностью освободиться от платы за ВРИ участка, на котором он собирается построить жилье. При этом все сэкономленные по льготе средства должны быть инвестированы в строительство промышленного или офисного объекта.

"Согласно условиям, реализация проекта по созданию комплекса офисных зданий позволит компании "СЗ "Пионер-1" сэкономить около 800 млн рублей на переоформлении земельного участка под строительство жилого комплекса во 2-м Котляковском переулке в районе Москворечье-Сабурово", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как добавила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения могут получить компании, имеющие права на участок для строительства многоквартирного дома, а также права и градостроительный план земельного участка для создания промышленного или офисного объекта. При этом площадь промышленного объекта должна быть не менее 2 тыс. кв. м, а площадь офисов - не менее 5 тыс. Заявки на присвоение специального статуса направляются через инвестиционный портал Москвы.