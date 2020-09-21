IEK GROUP расширяет модельный ряд популярных светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®. Ассортимент дополнили прожекторы в белом корпусе, которые идеально подойдут для установки на светлых поверхностях. Конструкция и технические характеристики прожекторов СДО 06 IEK® в белом корпусе не отличаются от аналогичных моделей в стандартном для этой серии корпусе черного цвета.

Прожекторы СДО 06 IEK® предназначены для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств.

Преимущества светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®

Доступная цена.

Эффективный теплоотвод благодаря корпусу прожектора из литого алюминия.

Простой монтаж, легкая и компактная конструкция.

Срок службы: 50 000 часов.

Срок гарантии: 2 года.

Технические характеристики светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®