КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на OMR
21 сентября 2020, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP расширяет модельный ряд популярных светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®. Ассортимент дополнили прожекторы в белом корпусе, которые идеально подойдут для установки на светлых поверхностях. Конструкция и технические характеристики прожекторов СДО 06 IEK® в белом корпусе не отличаются от аналогичных моделей в стандартном для этой серии корпусе черного цвета.
Прожекторы СДО 06 IEK® предназначены для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств.
Преимущества светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®
Технические характеристики светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®
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