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Новые модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе

Новые модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе

21 сентября 2020, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP расширяет модельный ряд популярных светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®. Ассортимент дополнили прожекторы в белом корпусе, которые идеально подойдут для установки на светлых поверхностях. Конструкция и технические характеристики прожекторов СДО 06 IEK® в белом корпусе не отличаются от аналогичных моделей в стандартном для этой серии корпусе черного цвета.

Прожекторы СДО 06 IEK® предназначены для декоративной и фасадной подсветки конструкций и зданий, освещения площадей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стендов и сооружений, открытых пространств.

Преимущества светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®

  • Доступная цена.
  • Эффективный теплоотвод благодаря корпусу прожектора из литого алюминия.
  • Простой монтаж, легкая и компактная конструкция.
  • Срок службы: 50 000 часов.
  • Срок гарантии: 2 года.

Технические характеристики светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®

  • Световая отдача: 80 лм/Вт.
  • Угол раскрытия светового потока: 120°.
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP65.
  • Диапазон входных напряжений: от 200 до 240 В.
  • Коэффициент мощности: >0,9.
  • Диапазон рабочих температур: от −45 до +50 °С.

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