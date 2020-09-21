В Старом Осколе введут еще один участок производства стали

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство плавильного участка ООО «Ресурс» в промышленном парке города Старый Оскол. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Компания «Ресурс» - одно из самых современных высокотехнологичных предприятий металлургического комплекса Старого Оскола, которое специализируется на проектировании, изготовлении и поставке оборудования и запасных частей для горнодобывающей, металлургической, цементной и химической промышленности. Площадка предприятия расположена на территории индустриального парка «Котел», созданного в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 23 октября 2017 года.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство производственного здания плавильного участка ООО «Ресурс», предназначенного для производства стали из стального лома в электродуговой печи и отливки слитков из углеродистых и низколегированных марок стали. Мощность проектируемого участка составит 8400 тонн металлопродукции в год.

Новое здание с плавильным отделением и отделением ремонта ковшей пристраивается к действующему корпусу склада шихтовых и формовочных материалов. На участке разместят и сооружения градирни, газоочистки с дымовой трубой, отделение переработки шлака, комплектную трансформаторную подстанцию, очистные сооружения дождевых стоков, фильтрокомпенсирующее устройство, а также иные объекты и сооружения, необходимые для организации сталеплавильного производства.

Проектная организация – ООО «Мегастройпроект».

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС