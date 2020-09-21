Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев провел совещание по организации научных исследований и разработок в Арктической зоне РФ.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить научные исследования и разработки в Арктике, а также формирование научного арктического совета при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Арктика по целому ряду направлений привлекает интересы ученых всего мира. Это вопросы в сфере геологии, водных биоресурсов, экологии, таяния вечной мерзлоты и глобального потепления, экономики и социума. По ряду вопросов российские ученые занимают передовые позиции в мировом научном сообществе. Цель нашей встречи определить, как сделать эту работу более эффективной, что нужно сделать Правительству для того, чтобы работа ученых была более успешной, чтобы их исследования во всех областях деятельности были максимально конкурентоспособны. У нас предстоит впереди большая программа, связанная с продолжением строительства ледокола. Есть учебные заведения, которые должны подготовить для Арктики специалистов. Мы решаем задачу, поставленную Президентом Российской Федерации по увеличению грузоперевозок по Северному морскому пути. Это требует развития связи, ледокольной группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо решать», - заметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Было отмечено, что в Российской Федерации научные исследования по арктической тематике ведут более 500 организаций, расположенные в 50 субъектах Российской Федерации. Это высшие учебные заведения, институты и отделения РАН, научно-исследовательские институты, являющиеся подведомственными организациями федеральных органов власти, корпоративные научные центры. С 2008 по 2018 годы в РФ защищено 85 докторских и 404 кандидатских диссертаций. На базе Северного (Арктического) федерального университета в 2016 году была создана ассоциация «Национальный арктический научно-образовательный консорциум», объединившая 32 российские научные организации.

Обсуждался вопрос обеспечения системной работы в сфере развития науки и технологий в целях устойчивого освоения и развития Арктической зоны РФ в соответствии с документами стратегического планирования, определяющими направления социально-экономического развития Арктики.

В рамках доклада заместителя председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимира Панова прозвучало предложение внедрить механизм формирования стратегической повестки исследований и разработок, обеспечивающих обоснованное принятие управленческих решений, определить перечень наиболее актуальных задач и проектов для конкурсной реализации вузами, научно-исследовательскими институтами и центрами, обеспечить работу всех элементов программы исследований и разработок по арктической проблематике и мониторинг реализации проектов развития. «Научный арктический совет при Госкомиссии по вопросам развития Арктики будет обеспечивать координацию федеральных органов исполнительной власти и научных организаций, поможет формировать повестку исследований по арктической теме. Реализацию приоритетных проектов предлагается осуществлять через формирование фонда грантов на исследовательскую работу. Очень важно отдельно сформировать комиссию по распределению грантов, чтобы процесс был максимально компетентен и независим», - считает он.

Создание научного арктического совета было поддержано всеми участниками совещания, в том числе представителями вузов и научно-исследовательских организаций.

«Мы поддерживаем создание такого органа при Госкомиссии. Координирующий орган должен выявлять основные направления исследований, которые актуальны для решения государственных задач»,

- заметила ректор СФУ им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшева, указав на необходимость более активного участия российских образовательных и научно-исследовательских организаций в международных арктических ассоциациях и проектах.

По мнению директора ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александра Макарова, научный арктический совет при Госкомиссии по вопросам развития Арктики, предоставление грантов научно-исследовательским организациям будет стимулировать их деятельность, позволит уделять больше внимания решению актуальных практических задач по различным направлениям.

«Координация очень важна. Без такой активности, когда нужно и оценивать участников, которые могут войти в процесс, и смотреть реальные действия, которые могут произойти, может быть потеряна актуальность. При наличии хорошей базы важна реализация, а этому как раз и призван способствовать грантовый фонд», - отметил ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий Александров.

«Арктикой сейчас занимается много организаций. Нужно придать этому процессу системность, потому что любой технологический прорыв должен сопровождаться исследованиями прикладного и фундаментального плана», - подчеркнул ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

По мнению заместителя Министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина, межведомственный характер совета при Госкомиссии гарантирует более активное взаимодействие внутри научного сообщества, позволит более эффективно выполнять исследовательские программы и усилит взаимодействие государственных органов с образовательными и научными организациями.

В деятельности научного арктического совета готова принять участие Российская академия наук. Об этом сообщил вице-президент РАН Валерий Бондур. «Межведомственный арктический совет – это структура другого уровня, она позволит объединить усилия федеральных структур, академии наук, Министерства науки и высшего образования», - пояснил он.

«Научный арктический совет должен проанализировать какие научно-исследовательские работы необходимо поддержать в первую очередь, по каким направлениям работы могут быть наиболее успешными и позволят стать нашей стране быть более конкурентоспособной в Арктической зоне. Надо определить ключевые направления деятельности научного арктического совета, сформировать иерархию приоритетов его деятельности», - резюмировал итоги совещания Юрий Трутнев.

В совещании приняли участие начальник управления развития приоритетных территорий Правительства РФ Владислав Половинка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин, вице-президент РАН Валерий Бондур, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор РХТУ им. Д.И. Меделеева Александр Мажуга, Председатель Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев, директор ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Александр Макаров, ректор СФУ им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшева, директор АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» Дмитрий Лидковский, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.