Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности"
22 сентября 2020, 10:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО, ОБУЧЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги обучения персонала за 8 месяцев 2020 года. В течение этого периода для сотрудников филиала было организовано и проведено 1244 учебных мероприятия.
Основания часть производственно-технического персонала традиционно проходила обучение на базе корпоративного учебного центра – АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик». За 8 месяцев этого года здесь обучились 1094 сотрудника Кировэнерго. Сотрудники филиала получали новую квалификацию по таким направлениям как электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи и пр.
С апреля 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией совместно с АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» учебные мероприятия во втором и третьем квартале были переведены в дистанционный формат. Благодаря этому, работники смогли продолжить свое обучение с требуемой периодичностью. Дистанционное обучение проводилось в режиме удаленного доступа – посредством направления работникам учебных материалов, подключения к онлайн-занятиям и сдачи итоговых экзаменов в различных электронных форматах.
В 2020 году Кировэнерго продолжил сотрудничество в области обучения персонала и с другими учебными заведениями, обучающими по специализированным программам. Суммарно в этих организациях с начала года прошли обучение 150 сотрудников филиала.
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