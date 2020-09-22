В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги обучения персонала за 8 месяцев 2020 года. В течение этого периода для сотрудников филиала было организовано и проведено 1244 учебных мероприятия.

Основания часть производственно-технического персонала традиционно проходила обучение на базе корпоративного учебного центра – АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик». За 8 месяцев этого года здесь обучились 1094 сотрудника Кировэнерго. Сотрудники филиала получали новую квалификацию по таким направлениям как электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи и пр.

С апреля 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией совместно с АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» учебные мероприятия во втором и третьем квартале были переведены в дистанционный формат. Благодаря этому, работники смогли продолжить свое обучение с требуемой периодичностью. Дистанционное обучение проводилось в режиме удаленного доступа – посредством направления работникам учебных материалов, подключения к онлайн-занятиям и сдачи итоговых экзаменов в различных электронных форматах.

В 2020 году Кировэнерго продолжил сотрудничество в области обучения персонала и с другими учебными заведениями, обучающими по специализированным программам. Суммарно в этих организациях с начала года прошли обучение 150 сотрудников филиала.