Строительство железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны "Тольятти", началось в Самарской области, сообщила с среду пресс-служба правительства региона.

"В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне. Подрядчик приступил к работе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ "Тольятти", а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Дорога позволит перевозить 1,4 миллиарда тонн грузов в год. Новый объект транспортной инфраструктуры будет построен на средства РЖД, после чего оформлен в собственность Самарской области.

"Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти. Проект выгоден и "РЖД" и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

Перевозка грузов по данной ветке должна начаться в третьем квартале 2021 года. Полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году.

Постановление о создании ОЭЗ было подписано в 2010 году. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). Резидентами создано 1 300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние два года увеличивается на 40% ежегодно.