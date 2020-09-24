Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок систему промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) для мониторинга технологических процессов на производстве. Решение позволяет на 10% сократить затраты на техобслуживание и на 15% снизить простой оборудования. Работу цифровой платформы в режиме реального времени впервые продемонстрировали в рамках конференции ЦИПР-2020.

Система мониторинга и диспетчеризации на базе промышленного интернета вещей разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» в рамках комплексного программного продукта «Цифровое производство». Решение, получившее название IIoT.ISTOK, собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу и состояние производственных линий, а также осуществлять мониторинг загрузки оборудования – как конкретного рабочего места, так и завода в целом.

Платформа была введена в эксплуатацию в цехах НПП «Исток» им. Шокина в текущем году – к IIoT.ISTOK подключено инженерное оборудование и новая производственная линия по выпуску интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Технологическое решение ежедневно используют в работе 1200 пользователей.

«IIoT.ISTOK успешно прошла тестовую эксплуатацию на нашем предприятии, и сегодня мы готовы предложить разработку внешним заказчикам. Решение может применяться не только для мониторинга и диспетчеризации производства. Система совместима с различными видами датчиков и подходит, в том числе, для контроля перемещения транспорта и мониторинга состояния окружающей среды. Платформа также может быть интегрирована в систему «Умный город», – заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В ходе конференции ЦИПР-2020 посетителям демонстрируется интерфейс IIoT.ISTOK, отображающий 3D-модель предприятия, цифровую модель цеха и информационное табло руководителя с данными по загрузке оборудования и выпуску продукции в пилотной зоне.

Помимо подсистемы мониторинга, платформа «Цифровое производство» также включает в себя подсистему планирования производства, подсистему технологической подготовки производства и подсистему единой нормативно-справочной информации.