Агентство по охране окружающей среды (California Environmental Protection Agency) – один из органов исполнительной власти американского штата Калифорния – согласовало продление сроков эксплуатации для четырех газовых ТЭС, которые планировалось вывести из эксплуатации до 31 декабря 2020 г. Станции Huntington Beach (869 МВт), Haynes (575 МВт) и Ormond Beach (1 516 МВт) продолжат работу еще в течение трех лет, а ТЭС Redondo Beach (1 310 МВт) – до 2022 г.

В качестве обоснования такого решения власти штата указали, что данные энергообъекты по-прежнему необходимы для обеспечения надежности энергоснабжения. На официальную позицию существенное влияние оказали недавние чрезвычайные ситуации в энергосистеме штата, когда в условиях экстремальной жары с 14 по 19 августа и с 5 по 7 сентября независимый системный оператор Калифорнии CAISO был вынужден вводить режим повышенной готовности и даже задействовать веерные отключения потребителей.

Требование о выводе из эксплуатации ТЭС, которые расположены на океанском побережье, было обусловлено тем, что в системах технического водоснабжения станций используется морская вода, что считается крайне вредным для экосистемы прибрежной зоны океана. Однако в текущей ситуации продление сроков эксплуатации ТЭС, по оценке отраслевых регуляторов, позволит облегчить Калифорнии запланированный к 2045 г. переход к полностью экологичной энергосистеме.

Дополнительно для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей штата министерство (департамент) энергетики США (U.S. Department of Energy, DoE) выпустило приказ, разрешающий CAISO использовать разрешенную аварийную перегрузку генерирующего оборудования трех газовых ТЭС: Long Beach, Walnut Energy Center и El Segundo Energy Center в целях обеспечения до 100 МВт дополнительных генерирующих мощностей в условиях возникновения дефицита мощности в энергосистеме штата. Приказ DoE стал ответом на запрос CAISO о снятии ограничений по предельным нормам загрязнения воздуха, из-за которых ТЭС было запрещено выводить на максимум нагрузки.

Официальный сайт Utility Dive