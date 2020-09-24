Приглашаем принять участие в следующих отраслевых мероприятиях:

Вебинар «Перспективы развития малой распределенной энергетики в России»

Руководители Российской Ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) и Российской Ассоциации малой энергетики (РАМЭ) расскажут о текущем положении сектора малой распределенной и альтернативной энергетики в России, ответят на интересующие вас вопросы.

Дата и время проведения: 24 сентября 2020 года, 11:00 (мск).

Регистрация участников: ссылка.

Презентация экспертно-аналитического доклада Инфраструктурного центра EnergyNet «Активные энергетические комплексы – первый шаг к промышленным микрогридам в России»

Презентация доклада, посвященная вступлению в силу постановление Правительства РФ от 21.03.2020 г № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».

24 сентября 2020 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 21.03.2020 г № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».

В преддверии скорого начала регуляторного эксперимента по активным энергетическим комплексам (АЭК), Инфраструктурный центр «Энерджинет» подготовил экспертно-аналитический доклад «АЭК — первый шаг к промышленным микрогридам в России», содержащий оценки перспектив рынка микрогридов промышленных и коммерческих потребителей в мире и в России. В докладе показаны эффекты от организации активных энергетических комплексов для потребителей, а также потенциальные системные эффекты от их появления и работы в составе ЕЭС, разъяснены возможности и условия участия в регуляторном эксперименте по созданию пилотных активных энергетических комплексов, даны технологические рекомендации, обеспечивающие в будущем лидерство тем компаниям, которые вложатся в развитие новой бизнес-практики.

В рамках проектной сессии выступят авторы доклада, а также эксперты, при активном участии которых был подготовлен доклад.

Мероприятие будет транслироваться онлайн.

Дата и время проведения: 24 сентября 2020 года, 16:00 - 18:00 (мск).

Подробнее: ссылка.

Онлайн-конференция «Развитие сектора ВИЭ в России»

Сектор зеленой энергетики, очевидно, станет одним из основных бенефициаров кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При мировом падении спроса на электроэнергию на 6% доля ВИЭ может увеличиться на 5% к концу года, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

В России развитие ВИЭ пока отстает от мировых трендов: доля зеленой генерации за ближайшие пять лет достигнет лишь 1%, что в десятки раз меньше показателей развитых и развивающихся стран. Хорошим подспорьем станет продолжение программы поддержки ВИЭ до 2035 года, по которой планируется построить еще около 7 ГВт зеленых станций. Вероятно, развитие сектора альтернативной энергетики может ускориться и благодаря новому экологическому регулированию в соседних странах. Например, российский бизнес особенно обеспокоен введением в ЕС пограничного углеродного налога на импорт уже с 2021 года. Потери промышленности РФ, по оценкам KPMG, от новых заградительных пошлин могут достигнуть €6 млрд в год. Промышленность уже сейчас предлагает увеличить инвестиции в ВИЭ, чтобы избежать больших затрат.

Влияют ли мировые тренды на сектор ВИЭ в России? По какому механизму будет развиваться зеленая генерация в стране? Нужен ли углеродный налог в России? Об этом и многом другом поговорим на конференции ИД «Коммерсантъ».

Дата и время проведения: 25 сентября 2020 года, 11:00 - 13:00 (мск).

Регистрация участников: ссылка.

Вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний»

Вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний» состоится 29 сентября 2020 года на платформе Zoom. Вебинар организован Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации.

Вебинар предоставит информацию о правилах и процедурах закупок Всемирного банка для проектов в энергетическом секторе, финансируемых Всемирным банком. Докладчик, Маргуб Бин Хусейн, старший специалист по закупкам Всемирного банка, предоставит полезную информацию об основных положениях, правилах и процедурах закупок Всемирного банка и новой Структуре закупок Всемирного банка, введенной в 2016 году. Участники смогут получить подробную информацию о процедурах подачи конкурсных заявок, процессах участия в конкурсах и грамотном планировании всего закупочного цикла.

Вебинар будет организован через платформу Zoom с синхронным переводом с английского на русский. Для получения ссылки на подключение к вебинару необходимо прислать адрес электронной почты участника Людмиле Чиж на эл. почту ChizhLP@minenergo.gov.ru, а также направить актуальные для вашей компании вопросы.

Дата и время проведения: 29 сентября 2020 года, 15:00 - 17:00 (мск).

В «Сколково» выберут финалистов конкурса «Энергопрорыв-2020»

29 и 30 сентября состоится полуфинал Международного конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2020». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Ставшие лучшими на этом этапе команды совместно с представителями ПАО «Россети» и Фонда «Сколково» разработают дорожные карты реализации своих проектов.

Данный конкурс проводится под эгидой ПАО «Россети» уже в восьмой раз. Заявки на участие подали 507 претендентов. Для сравнения: в 2018 году их было 384, а в 2019 году 505. К предметной экспертизе допустили 193 проекта, в том числе 62 от резидентов Фонда «Сколково».

По результатам предметной экспертизы в очный полуфинал вышли 48 конкурсантов. Полный список полуфиналистов опубликован на официальном портале конкурса.

В полуфинал прошли и несколько команд, поддержанных экспертами EnergyNet. Пожелаем им успеха в прохождении онлайн-защиты своих проектов перед строгим профессиональным жюри!

Организационный комитет Energynet.CON утвердил даты проведения конференции

Инженерно-технологическая конференция Energynet.CON пройдет в онлайн-формате с 16 по 20 ноября 2020 года (ежедневно с 14:00 до 17:00).

Конференция будет включать в себя панельные сессии, технические секции и круглые столы для обмена опытом и обсуждения инженерно-технологических задач и проблем, а также презентации реализованных инновационных проектов.

Ключевые темы конференции:

Новые источники энергии и гибкости

Распределенная энергетика: микрогриды, агрегаторы, сообщества

Водородная энергетика и синергия отраслей

Новый дизайн рынка и новые сервисы

Цифровые распределительные электрические сети

Сквозные технологии — Кибербезопасность

Приглашаются технические специалисты энергетических компаний, предприятий потребителей, компаний-разработчиков, научно-исследовательских институтов, проектных организаций и интеграторов к работе конференции.

Регистрация участников: ссылка.