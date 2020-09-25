Росатом принял участие в 64-й Генеральной конференции МАГАТЭ

21-25 сентября в Вене (Австрия) состоялась 64-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Основной ее темой стало расширение многостороннего сотрудничества для развития отрасли в соответствии с целями устойчивого развития ООН и защиты окружающей среды в период пандемии коронавируса.

Конференция собрала делегатов из 171 государства-члена МАГАТЭ. По инициативе австрийских властей, в связи с ограничениями, обусловленными эпидемиологическими требованиями, конференция состоялась в гибридном режиме – ряд спикеров выступил на площадке мероприятия, остальные участвовали в конференции удаленно.

Российскую делегацию возглавил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. В своем выступлении на пленарном заседании он отметил вклад МАГАТЭ в борьбу с пандемией. «Агентство, опираясь на свой уникальный опыт, оперативно организовало поставки современного оборудования для диагностики коронавируса в страны, которые больше всего в нем нуждались. Россия не осталась в стороне и оказала поддержку инициативам Агентства».

«На полях» конференции состоялись встречи Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, генеральным директором Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Уильямом Мэгвудом и министром территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Суреном Папикяном. Генеральный директор Росатома и генеральный директор Комиссии по атомной энергии Сирийской Арабской Республики Ибрагим Отман подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях.

Российской стороной был организован ряд мероприятий в онлайн-формате, в которых, наряду с представителями Росатома, приняли участие международные эксперты в области атомной энергетики. Одним из них стал вебинар «Ядерная наука и технологии для улучшения качества жизни», в ходе которого участники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в целях достижения нового уровня научно-технических знаний, повышения уровня жизни и реализации крупномасштабных исследовательских программ. Особое внимание было уделено значению исследований в области применения ядерных технологий для развития сельского хозяйства, медицины и других социально важных сфер. Участники также обсудили пути эффективной интеграции ядерной науки и технологий в стратегии развития экономики, промышленности, науки и образования стран для достижения целей устойчивого развития ООН.

Еще одним важным мероприятием стала дискуссия на тему «Атомная генерация: ценный источник энергии и гарантия стабильности энергоснабжения во времена экономической напряженности», в рамках которой эксперты рассмотрели преимущества атома в контексте глобальных климатических и экологических вызовов, нестабильности рынка энергоносителей и экономического кризиса.

«Мы принимаем требования климатической повестки, но должны помнить, что ВИЭ не могут гарантировать стабильность энергетической системы. В этом контексте мы предлагаем концепцию «зеленого квадрата», основанную на сбалансированном использовании четырех низкоуглеродных источников энергии – ветра, солнца, воды и атома. Работая вместе, они создают основу для устойчивой энергосистемы. Атомной энергетике отведено свое место в этом сценарии – она отвечает за надежную базовую нагрузку энергосетей и обеспечение стабильной поставки электроэнергии вне зависимости от погодных условий», – отметила Полина Лион, руководитель проектного офиса программ устойчивого развития Госкорпорации «Росатом».

Наконец, особым событием стало обсуждение на тему «Гендерный баланс и инклюзивность в атомной отрасли как залог достижения целей устойчивого развития», которое объединило женщин-руководителей международных организаций и ассоциаций, а также профессиональных объединений и компаний со всего мира, рассмотревших проблемы гендерного баланса в атомной индустрии. В центре дискуссии были основные тренды мировой атомной отрасли по развитию гендерного баланса и инклюзивности, которые могут быть применены и в других отраслях промышленности. Татьяна Терентьева, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом», представила российский опыт в своем докладе:

«Мы считаем, что устойчивое будущее атомной отрасли невозможно без высококвалифицированных сотрудников. Мы добиваемся этого, решая вопросы многообразия и раскрывая скрытый потенциал каждого человека, где бы он или она не находился и работал. Особенно это касается женщин – благодаря нашей экосистеме поддержки талантов, женщины занимают около трети руководящих должностей в нашей Госкорпорации».

В ходе конференции 24 сентября прошла дистанционная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Международным агентством по атомной энергии и Технической академией Росатома. Со стороны Агентства в церемонии подписания приняли участие руководитель Департамента ядерных наук и применений Нажат Мохтар, руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков, руководитель Департамента ядерной и физической безопасности Хуан Карлос Лентихо, со стороны Технической академии – ректор Юрий Селезнёв. В прошлом году в Вене Технической академии Росатома был присвоен статус «Центра сотрудничества МАГАТЭ» в двух областях – управление ядерными знаниями и развитие человеческих ресурсов для ядерной энергетики и физической ядерной безопасности. Новое соглашение расширило прошлогодние договоренности в части неэнергетических применений ядерных и радиационных технологий.

Для справки:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданное в рамках ООН, является главным международным органом, регулирующим глобальное сотрудничество в области использования мирного атома. Агентство осуществляет сбор научно-технической информации и содействует ее обмену, разрабатывает нормы ядерной и радиационной безопасности, использует имеющийся штат международных инспекторов для регулярной проверки мирной ядерной деятельности государств (свыше 900 объектов по всему миру). Россия как одна из стран-основателей МАГАТЭ и один из лидеров мировой атомной отрасли играет значительную роль в деятельности организации. Руководящими органами МАГАТЭ являются Генеральная конференция и Совет управляющих. Генеральная конференция в сессиях которой участвуют делегации всех государств-членов, собирается один раз в год, чтобы рассмотреть и одобрить ежегодный доклад, предоставляемый в ООН, проект бюджета, избрать и назначить членов Совет управляющих, обсудить любые другие вопросы, касающиеся деятельности организации.

Фото: пресс-служба МАГАТЭ