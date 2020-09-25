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Группа компаний "Хевел" внедрит системы слежения за солнцем на своих СЭС

Группа компаний Хевел внедрит системы слежения за солнцем на своих СЭС

25 сентября 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» оснастит солнечные электростанции в Казахстане комплексом систем слежения за солнцем. Механизированные трекерные платформы будут установлены на объектах солнечной генерации суммарной мощностью 148 МВт. Одноосные трекеры будут отслеживать положение солнца и в автоматическом режиме с использованием технологий искусственного интеллекта обеспечивать ориентацию солнечных модулей. Таким образом, выработка электроэнергии увеличится в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы. Срок службы трекеров соотносим со сроком службы солнечных модулей и составляет не менее 25 лет.

При строительстве СЭС «Хевел» использует высокоэффективные гетероструктурные солнечные модули собственного производства. Поставку трекерных систем осуществляет один из ведущих мировых производителей систем крепления солнечных модулей – компания Arctech.

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