Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства железнодорожной магистрали «Обская – Салехард – Надым» в составе маршрута «Северный широтный ход». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект по созданию самого северного в России железнодорожного маршрута реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе и предполагает объединение сети Северной и Свердловской железных дорог ОАО «РЖД». Протяженность проектируемой новой железнодорожной линии, являющейся частью Северного широтного хода, составит 396 км. Ее строительство необходимо для развития Арктической зоны Российской Федерации, а также для обеспечения эффективного пропуска грузов с месторождений на севере Западной Сибири до портов Балтики и Северного морского пути. В 2018 году между специальной проектной компанией ООО «СШХ» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта было заключено Концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская – Салехард – Надым».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап строительства новой железнодорожной линии «Обская – Салехард – Надым», в рамках которого будет выполнена инженерная подготовка и защита территории для строительства совмещенного мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда. Длина проектируемой русловой части мостового перехода достигнет 2 479,54 м. Расчетный объем перевозок, или грузонапряженность мостового перехода – 23,9 млн тонн промышленных грузов в год.

Инженерная подготовка и защита территории заключается в мероприятиях по отсыпке регуляционного сооружения – дамбы – и сохранению вечной мерзлоты в основании опор посредством устройства площадок промораживания и по охлаждению грунтового массива. Кроме того, в подготовительный период сооружаются причалы на правом и левом берегах реки Оби для перевозки грузов, строительные и технологические площадки, автодорожные подъезды к ним, вахтовые поселки строителей, локальные очистные сооружения.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств федерального бюджета и средств компании-концессионера – ООО «СШХ».

Генеральный проектировщик – ООО «ТрансПроект».

Фото: zsrf.ru