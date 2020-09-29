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"Россети ФСК ЕЭС" приступила к пробным плавкам гололеда на линиях электропередачи Поволжского региона

Россети ФСК ЕЭС приступила к пробным плавкам гололеда на линиях электропередачи Поволжского региона

29 сентября 2020, 17:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провела пробные плавки гололеда на девяти линиях электропередачи 220-500 кВ Приволжского федерального округа. Всего на объектах Поволжья будет проведено 49 плавок гололеда. Особое внимание уделено проверке ключевых межсистемных линий 500 кВ, в том числе отходящих от Жигулевской, Саратовской и Балаковской ГЭС.  

Плавки гололеда являются наиболее эффективным методом борьбы с гололедно-изморозевыми отложениями, образующимися на линиях электропередачи при неблагоприятных метеоусловиях, и создающими дополнительные внешние механические нагрузки на провода и опоры ЛЭП. 

Проверка систем проводится без ограничения электроснабжения потребителей. На линии электропередачи искусственно создается локальное короткое замыкание, которое приводит к нагреванию участка воздушной линии и, соответственно, плавке наледи и освобождению провода. На сборку схемы у специалистов уходит от 15 до 40 минут, а продолжительность непосредственно самой плавки составляет менее 10 минут. Она позволяет удалить гололед на километрах ЛЭП в течение короткого времени и тем самым исключает риск технологических нарушений. 

Пробные плавки гололеда проведены на ключевых линиях 500 кВ: «Арзамасская – Радуга Южная», «Арзамасская – Радуга Северная», «Жигулевская ГЭС – Вешкайма Северная», «Жигулевская ГЭС – Вешкайма Южная», «Вешкайма – Арзамасская», «Вешкайма – Осиновка», «Вешкайма – Пенза 2». От их бесперебойной работы зависит надежность перетоков электроэнергии между объединенными энергосистемами Средней Волги, Урала, Центральных регионов России. 

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