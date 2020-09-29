Турецкая компания Yenigun выбрана генподрядчиком по строительству трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье - в Ногинском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "РТ-Инвест" (входит в "Ростех").

"Компания "РТ-Инвест" подписала договор с победителем тендера на выполнение функций генподрядчика - турецкой строительной корпорацией Yenigun. Международный холдинг уже приступил к работам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, в настоящее время объекты вблизи населенных пунктов Хметьево (Солнечногорский округ) и Тимохово (Ногинский округ) в подготовительной стадии. В Наро-Фоминском районе вблизи деревни Могутово возведены здания административно-бытового комплекса, обустроена временная подъездная автодорога, разработан котлован под бункер-накопитель отходов.

В России ведется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру Ростеха). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн т отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Подрядчиком по строительству завода под Казанью, стоимостью 25 млрд рублей, определено предприятие "Татнефтепроводстрой".

Фото: point-md.aurebeshtranslator.net