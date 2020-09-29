Верховный суд американского штата Массачусетс вынес решение в пользу отраслевого регулятора штата (Department of Public Utilities, DPU), заключившего в 2019 г. соглашения о покупке электроэнергии (power purchase agreements, PPAs) с канадской компанией Hydro-Québec. Поставки электроэнергии в объеме 9 554,94 ГВт*ч ежегодно от квебекских ГЭС в штаты Новой Англии*, начиная с 31 декабря 2022 г., должны будут осуществляться по новому соединению NECEC.

Проект строительства трансграничного соединения между США и Канадой New England Clean Energy Connect (NECEC) напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 1,2 ГВт оценивается в ≈$950 млн. Начало строительства запланировано на 2020 г., ввод в эксплуатацию – на конец 2022г.

Иск против DPU был подан NextEra Energy Resources – дочерней компанией холдинга NextEra Energy и одной из крупных энергосбытовых компаний в регионе. Для стареющей атомной генерации, находящейся в собственности NextEra Energy, канадские ГЭС выступают как серьезный конкурент из-за более низкой цены на электроэнергию. В иске NextEra Energy Resources специально указывалось, что заключение контрактов с Hydro-Québec неправомерно, так как гидрогенерация не соответствует одному из существенных условий – не способна обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Верховный суд Массачусетса посчитал аргументы NextEra Energy Resources недостаточно убедительными. Поддержка Верховного суда Массачусетса имеет важное значение для дальнейшего продвижения проекта NECEC, который продолжает сталкиваться с противодействием строительству трансграничного соединения в штате Мэн, хотя все необходимые разрешения выданы властями штата еще весной 2020 г. В настоящее время для начала строительства NECEC требуется получить только итоговые согласования на федеральном уровне – одобрение от Инженерного корпуса армии США (Army Corps of Engineers) и «президентское разрешение» (presidential permit) от Министерства энергетики США на пересечение канадской границы.

Официальный сайт Utility Dive

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.