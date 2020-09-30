«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») отремонтировала силовое оборудование четырех подстанций 500 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Ремонты трансформаторов проведены на подстанциях 500 кВ «Трачуковская», «Белозерная», «Магистральная», «Пыть-Ях», что в значительной степени повысило надежность энергоснабжения нефтегазодобывающих предприятий региона, среди которых ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», АО «Самотлорнефтегаз».

Силовой трансформатор является основным подстанционным оборудованием, преобразующим электрическую энергию. В ходе ремонта была проведена диагностика, восстановление исходных заводских параметров и испытания активной части установки, что позволяет значительно повысить надежность маслонаполненного оборудования, а также его экологическую и пожарную безопасность.

Работы проведены в рамках подготовки сетевого комплекса ХМАО к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. Всего в этом году отремонтированы 13 силовых трансформаторов на 10 подстанциях в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях.