Саратовская область получит 330 млн рублей из федерального бюджета на реализацию первого этапа проекта скоростного трамвая. Об этом сообщил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении на странице в Instagram, посвященной проектам в регионе.

"Мы начинаем реализацию первого этапа строительства скоростного трамвая в Саратове. Выделены средства - 330 млн рублей", - сказал Володин.

Он уточнил, что в 2020 году на эти деньги можно будет приобрести сетевое оборудование, подстанции. Далее предстоит большая работа по замене трамвайных путей, созданию основы для рельсового полотна, а также по замене подвижного состава.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта "Скоростной трамвай" в Саратове составит 6 млрд 455 млн рублей. В настоящее время для выполнения работ подготовили проект, есть положительное заключение госэкспертизы.

Ежегодный пассажиропоток на трамвайных маршрутах в Саратове составляет 8,3 млн человек, а при реализации проекта "Скоростной трамвай" возрастет до 25 млн человек в год. В городе планируется модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона. В результате преобразований время оборотного рейса сократится с 83 до 50 минут, а интервал движения в часы пик уменьшится с 4 до 3 минут. При этом средняя скорость возрастет с 13 до 24 км/ч, а число трамвайных вагонов сократится.