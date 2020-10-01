Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Приволжский Федеральный округ и провёл встречи с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым и главой Республики Чувашия Олегом Николаевым. Также Премьер-министр обсудил индивидуальную программу развития Республики Марий Эл на период до 2024 года с получателями субсидий по данной программе и посетил ряд крупных предприятий Марий Эл и Чувашии, в их числе «Йошкар-Олинский мясокомбинат» агрохолдинга «Йола», АО «Завод полупроводниковых приборов» в Йошкар-Оле, завод «Текстильмаш» в Чебоксарах и Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева. В мероприятиях принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



В ходе посещения АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» глава Правительства осмотрел перерабатывающие цеха и ознакомился с выпускаемой продукцией. Предприятие является лидером по производству мясных консервов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Выпускаемые мясокомбинатом консервы поставляются в 64 региона России.



На площадке мясокомбината состоялась встреча с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020–2024 годы.



В рамках прошедшей встречи Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки агропромышленных предприятий, в частности, о подписанном намедни постановлении о субсидировании производства льняной пряжи на российских предприятиях, и распорядился продлить действие программы стимулирования производства отечественного оборудования для пищевой промышленности.

Для нас очень важно продолжать техническую модернизацию сельского хозяйства и в том числе увеличивать поставки в лизинг. В этом году чуть больше 1 млрд мы предусмотрели на эти цели. Кстати, у вас в республике эта схема активно используется сельхозпроизводителями. Такую поддержку можно получить, мы и дальше планируем её оказывать, выделяя 2 млрд рублей ежегодно на приобретение сельхозпродукции и оборудования в лизинг. Что касается других вариантов, это ещё и Минпромторг. Там есть программа льготного лизинга, по этой программе на российское сельхозмашиностроение и на оборудование для пищевой промышленности предоставляется соответствующая скидка при уплате авансового платежа – 10 либо 15% в зависимости от региона поставки. Кроме того, Минпромторгом реализуется программа субсидирования скидок на сельхозтехнику в размере 10–15%. Правительство недавно утвердило её новую редакцию. Предусмотрели на эти цели примерно 12 млрд рублей,

- заметил Михаил Мишустин.

Далее Правительственная делегация посетила завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле, где разрабатываются новые импортозамещающие типы металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. В 2015-2017 годах Минпромторг выделил предприятию 320 млн рублей на опытно-конструкторские работы в электронике. В ходе встречи с сотрудниками завода Михаил Мишустин подчеркнул, что господдержка предприятия и отрасли в целом будет продолжена.



Сегодня мы работаем над большой государственной программой развития электроники и радиоэлектроники. Скажу сразу, что на это будут выделены огромные средства – более трёх сотен миллиардов рублей на трёхлетку. До 2024 года в этой программе предусмотрено около миллиарда рублей, в том числе ряд частных инвестиций, вашему предприятию. Очень надеюсь, что вместе с учёными, усилиями всех, кто работает в области информационных технологий, мы сможем постепенно восстановить нашу электронную промышленность,

- заявил Председатель Правительства.



О темпах социально-экономического развития Марий Эл рассказал Михаилу Мишустину глава Республики Александр Евстифеев. Говоря о ситуации в промышленности, он упомянул открытие в Республике регионального ФРП с финансированием в 50 млн рублей.



Следом Премьер-министр отправился в Республику Чувашия. Михаил Мишустин посетил завод «Текстильмаш» в Чебоксарах, где ознакомился с производством и побеседовал с сотрудниками предприятия. ОАО «Текстильмаш», входящее в группу компаний «Техмашхолдинг», является российским производителем ткацкого оборудования с полувековой историей. Заводом выпущено более 90 тыс. станков, которые успешно работают на текстильных предприятиях в 58 странах мира.



Следующим пунктом визита Правительственной делегации стало «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева». На предприятии выпускается продукция военного и гражданского назначения, в том числе для нужд автомобилестроительной, судостроительной, нефтегазодобывающей и электротехнической отраслей промышленности. Председатель Правительства осмотрел цеха предприятия и выставочные экспозиции продукции.



В завершении поездки Михаил Мишустин провел встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Стороны обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития Республики, предусматривающую выделение 1 млрд рублей на нужды региона.